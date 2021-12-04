Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

magictr | 04.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Обувь из елочных украшений

Украинская фотографица Елизавета Литовка создает уникальные фото, на которых изображены ноги обутые в вещи из повседневной жизни.

Своими снимками, Елизавета рассказывает, что любит обувь, но иногда она может доставить немало дискомфорта.

Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

Обувь из зажаренных блинов

Ее иллюстрации больше похожи на картину с абстракцией, сама же, она говорит: «я больше художник, чем фотограф. Я уважаю тех, кто превосходит художественный аспект…».

Туфли из медицинских масок

Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

Туфли из свечи

Яркие туфли на каблуке с помады

Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

Туфли из грибов

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