Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа
Обувь из елочных украшений
Украинская фотографиня Елизавета Литовка создает уникальные фото, на которых изображены ноги обутые в жизни>.
Своими снимками, Елизавета рассказывает, о том, что любит обувь, но иногда она может доставить немало дискомфорта.
Обувь из крема и цветов
Обувь из зажаренных блинов
Ее иллюстрации больше похожи на картину с абстракцией, сама же, она говорит: я больше художник, чем фотограф. Я уважаю тех, кто превосходит художественный аспект…».
Туфли из медицинских масок
-align:justify;»>В обувь Елизавета, превращает: косметику, грибы, сметану с борщом, хлеб, живые цветы, медицинские маски, блины, овощи, битую посуду, осенние листья, пластиковые бутылки для воды, елочные игрушки и многое другое.
Яркие туфли на каблуке с помады
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»