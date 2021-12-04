Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

magictr | 04.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Обувь из елочных украшений

Украинская фотографиня Елизавета Литовка создает уникальные фото, на которых изображены ноги обутые в жизни>.

Своими снимками, Елизавета рассказывает, о том, что любит обувь, но иногда она может доставить немало дискомфорта.

Обувь из крема и цветов

Обувь из зажаренных блинов

Ее иллюстрации больше похожи на картину с абстракцией, сама же, она говорит: я больше художник, чем фотограф. Я уважаю тех, кто превосходит художественный аспект…».

Туфли из медицинских масок

Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

-align:justify;»>В обувь Елизавета, превращает: косметику, грибы, сметану с борщом, хлеб, живые цветы, медицинские маски, блины, овощи, битую посуду, осенние листья, пластиковые бутылки для воды, елочные игрушки и многое другое.

Яркие туфли на каблуке с помады

Обувь из зажаренных блинов и елочных игрушек: впечатляющие снимки киевского фотографа

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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