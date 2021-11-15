Обворовала в подземном переходе: в центре Киева задержали нарушительницу
За содеянное женщине грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Борис Корпусенко
За содеянное женщине грозит до шести лет лишения свободы.
К полиции обратилась 36-летняя женщина и сообщила, что у нее неизвестные украли кошелек. с деньгами на улице Крещатик. На место происшествия прибыли правоохранители и просмотрели записи из камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», которые зафиксировали преступление.
По словам, временно исполняющего обязанности начальника Шевченковского управления полиции Игоря Падюка, злоумышленница проследила за потерпевшей. Когда женщина с подругой выходили из подземного перехода, нарушительница украла у нее кошелек из рюкзака.
Правоохранители быстро установили личность воровки. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления 26-летняя жительница Закарпатской области. Женщину задержали по статье — кража. За такой поступок следующие шесть лет она рискует провести в тюрьме.
Полицейские в очередной раз напоминают жителям и гостям столицы быть внимательными и бдительными, следить за личными вещами — особенно в местах скопления людей: подземные переходы, общественные транспортные средства, ТРЦ и т.д.
Если стали жертвой или свидетелем преступных действий, немедленно звоните на спецлинию 102.
Похожий инцидент произошел на Печерске. Жители Закарпатской области обокрали иностранца.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»