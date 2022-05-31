Обстреливали Харьковщину из «Градов»: суд вынес приговор двум российским артиллеристам
Они признали свою вину.
Событие: Сегодня, 31 мая, Котелевский районный суд Полтавской области объявил приговор двум российским оккупантам, которые обстреливали гражданские объекты Харьковщины, сообщил Офис генпрокурора в Facebook.
Детали и комментарии : Российский военный Александр Бобыкин служил водителем боевой машины «Град», а Александр Иванов – mdash; наводчиком РСЗО. Следствие установило, что кафиры из «Градов» разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в поселке Казачья Лопань Харьковского района и учебное заведение Дергачевского городского совета. «Обстрелы военнослужащие производили из населенного пункта Малиновка Белгородской области РФ, а после вторжения открывали огонь уже с территории Украины. При этом военные достоверно знали, что обстреливают гражданскую инфраструктуру и мирное население», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора. Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил наказание. — по 11 лет 6 месяцев лишения свободы каждому.
После того, как ВСУ разгромили колонну российской военной техники, кафиры Иванов и Бобыкин скрывались на Харьковщине, а впоследствии сдались в плен украинской армии. Хотя русские солдаты и заявляли, что не знали, куда стреляли, но на суде вину признали.
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Это уже второй судебный приговор российским оккупантам. Напомним, неделю назад в Украине осудили военного преступника — военнослужащего России, сержанта Вадима Шишимарина, признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. В открытом судебном процессе прокуроры доказали, что 28 февраля он убил безоружного гражданского мужчину в поселке Чупаховка Сумской области. Жертве было 62 года — он скончался на месте от выстрелов из автомата в голову, совершенных 21-летним военнослужащим армии захватчика. Шишимарину назначена высшая мера наказания — пожизненное заключение. В эфире национального телемарафона генпрокурор Ирина Венедиктова допустила, что осужденного впоследствии могут обменять, но подчеркнула, что Украина будет четко соблюдать законодательство. ; о нарушении законов и обычаев войны, сообщил Офис генпрокурора в Telegram.