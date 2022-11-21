Обстрел Херсона: один человек умер, есть раненые
Также в освобожденном от россиян Херсоне правоохранители обнаружили новые застенки.
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Событие:Из-за обстрела Херсона и соседней Антоновки 21 ноября погиб один человек, по меньшей мере четыре человека попали в больницу. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Детали и комментарии: «В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы, — говорится в сообщении на Facebook.—Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек умер. Также в результате совершения обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую также доставили в Херсонскую областную больницу».
Отметим, что после деоккупации Херсона украинскими защитниками российская армия обстреливает областной центр, в частности, от обстрела в обед 21 ноября пострадали гражданские. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram. «У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается». А уже вечером в городе снова раздались взрывы.
Кроме того, 21 ноября пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила, что в освобожденном от россиян Херсоне правоохранители обнаружили новые застенки. Известно о минимум четырех местах содержания украинцев, которые оккупанты обустроили в изоляторе временного содержания, СИЗО и райотделе полиции. По данным следствия, российские военные и представители спецслужб в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы. Правоохранители обнаружили так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки «дежурная часть», «кабинет следствия», «уголовный розыск». Изъяты части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и шары со стен. По информации прокуратуры, в камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие. Во время проведения следственных действий с пострадавшим в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили застенку, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.
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Несмотря на пережитые беды и, несмотря на советы власти, эвакуироваться, жители города предпочитают не покидать родных домов. Как заявил в эфире национального телемарафона депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, в настоящее время в городе осталось около 80 тысяч человек. «Совет для людей: по возможности уехать из Херсона, эвакуироваться, — сказал Хлань. — И по обзору вопросов безопасности, и по бытовым вопросам. Но есть значительная часть херсонцев, и их гораздо больше, которые категорически отказываются выезжать из своих домов&hellip ; Они говорят: мы здесь пережили кафиров, поэтому сейчас мы переживем все трудности. Учитывая, что большее количество людей не желает уезжать из города Херсон, мы должны сделать абсолютно все для того, чтобы обеспечить быт этих людей». В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter сообщил, что в российском медиапространстве упоминания об освободившемся украинскими военными городе Херсоне перестали появляться. «Российским пропагандистам приказали забыть слово «Херсон». Город, «аннексию» которого вчера приветствовали на Красной площади, ныне перестал существовать в ru-медиаполе», — сказал он. говорится в сообщении. Советник главы ОП добавил, что поддерживает такую информационную стратегию РФ. «Сегодня забыли слово «Херсон». Завтра — «Донецк». Послезавтра — «Крым». Скоро — «Украина», — подчеркнул Подоляк.