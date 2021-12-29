Общественный ресторан Киева выделяет гранты на проекты для развития города
Целью грантовой программы является поддержка проектов, которые помогают городу стать более человекоцентричным, комфортным, инклюзивным и инновационным
Тро года назад в столице был основан общественный ресторан Urban Space 500, который ежегодно выделяет средства на социальные проекты для развития Киева.
Urban Space 500, расположенный по улице Б. Гринченко, 9 — это общественный ресторан, основанный на безвозвратные взносы 500 людей. С самого начала он задекларировал, что при наличии прибыли, 80% его будут направлены на малые проекты для развития Киева.
Целью грантовой программы является поддержка проектов, которые помогают городу стать более человекоцентричным, комфортным, инклюзивным и инновационным. Вторичной целью является демонстрация потенциала социальных инициатив и краудфандинга для решения задач и улучшения жизни в городе. отмечают в ресторане.
Грантовая программа от Urban Space 500 на этот раз будет предусматривать только два лота: на 25 000 и 50 000 гривен. Тематика проектов может быть разной, но проекты должны быть сосредоточены на положительном влиянии на Киев и качество жизни киевлян. Подробнее о программе и формах для подачи. Заявки принимаются до 28 декабря 2021 года . Отправлять их нужно на адрес— [email protected]
Предыдущий раз грантовая программа поддержала проект «Быть отца Ангела» —
онлайн программу для родителей, которых коснулась смерть ребенка во время беременности, родов или вскоре после них.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»