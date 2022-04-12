Общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации

magictr | 12.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации

Хабы Vcentri Hub — современные, комфортные и уютные. Фото: Борис Корпусенко

Vcentri Hub — это пространство, в котором каждый активный в общественной жизни житель столицы может реализовать свои проекты и идеи. Некоторое время пространства работали как волонтерские и гуманитарные штабы, а теперь возвращаются к привычному формату работы и готовы предоставлять помещения для проведения мероприятий.

«Если вы ищете помещение где можно провести свой воршоп или семинар, совещание или мастер-класс, тренинг или круглый стол, мы с радостью вам поможем! И все это — абсолютно бесплатно», — отмечают в Vcentri Hub. Владимирская, 51Б;
067 253 54 49

Оболонский район, пр-т. Оболонский, 22А;
063 715 54 44

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Общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации

Вместе с Правобережным киевским местным центром по предоставлению БВП в хабе возобновили правовые консультации.

Вы можете получить бесплатную правовую помощь по актуальным вопросам: гуманитарным, социальным, жилищным, пенсионным, семейным, эвакуационным.

Когда: каждый вторник, с 10:00 до 16:00
Где: Vcentri Hub: Оболонь, пр-т. Оболонский, 22А.

Общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации

VcentriHub также выступают образовательно-культурными центрами для людей преклонного возраста< /p>

В них проходит общение, обучение, обмен опытом, консультации.

14 апреля начинаются «Курсы для людей преклонного возраста»:

  • «Цифровая грамотность» — курс по использованию компьютерных технологий» на базовом уровне.
  • «HELSI — информационная система для пациентов» — как пользоваться системой HELSI и чему это может упростить визит к врачу.

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  • «Оплата коммунальных услуг через интернет».
  • «Психологическая поддержка для пожилого человека».

Место проведения: Vcentri Hub: Оболонь, пр-т . Оболонский, 22А
Обязательная регистрация по телефону: 063 715 54 44

Напомним, первое общественное пространство Vcentri Hub открыли в Шевченковском районе, второе открылось в июне 2021 года. >

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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