Общественные просторы Vcentri Hub в Киеве предлагают помещения для мероприятий: там уже проходят курсы и правовые консультации
Хабы Vcentri Hub — современные, комфортные и уютные. Фото: Борис Корпусенко
Vcentri Hub — это пространство, в котором каждый активный в общественной жизни житель столицы может реализовать свои проекты и идеи. Некоторое время пространства работали как волонтерские и гуманитарные штабы, а теперь возвращаются к привычному формату работы и готовы предоставлять помещения для проведения мероприятий.
«Если вы ищете помещение где можно провести свой воршоп или семинар, совещание или мастер-класс, тренинг или круглый стол, мы с радостью вам поможем! И все это — абсолютно бесплатно», — отмечают в Vcentri Hub. Владимирская, 51Б;
067 253 54 49
Оболонский район, пр-т. Оболонский, 22А;
063 715 54 44
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Вместе с Правобережным киевским местным центром по предоставлению БВП в хабе возобновили правовые консультации.
Вы можете получить бесплатную правовую помощь по актуальным вопросам: гуманитарным, социальным, жилищным, пенсионным, семейным, эвакуационным.
Когда: каждый вторник, с 10:00 до 16:00
Где: Vcentri Hub: Оболонь, пр-т. Оболонский, 22А.
VcentriHub также выступают образовательно-культурными центрами для людей преклонного возраста< /p>
В них проходит общение, обучение, обмен опытом, консультации.
14 апреля начинаются «Курсы для людей преклонного возраста»:
- «Цифровая грамотность» — курс по использованию компьютерных технологий» на базовом уровне.
- «HELSI — информационная система для пациентов» — как пользоваться системой HELSI и чему это может упростить визит к врачу.
- «Оплата коммунальных услуг через интернет».
- «Психологическая поддержка для пожилого человека».
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Место проведения: Vcentri Hub: Оболонь, пр-т . Оболонский, 22А
Обязательная регистрация по телефону: 063 715 54 44
Напомним, первое общественное пространство Vcentri Hub открыли в Шевченковском районе, второе открылось в июне 2021 года. >
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»