Общественные приемные депутатов Киевсовета работают в усиленном режиме
Киевский городской совет. Фото: Киевсовет
Там киевляне и переселенцы могут получить гуманитарную помощь.
Депутаты Киевсовета защищают столицу в рядах батальонов Территориальной обороны Киева, Вооруженных Сил Украины, совместно с волонтерами доставляют гуманитарную помощь людям, оказавшимся в тяжелом положении. Также в военное время работают депутатские приемные.
«Каждый из нас осознает свою ответственность и ежедневно продолжает интенсивную работу ради общего дела — украинской победы. Совместно с командой с первых дней войны работаем в усиленном режиме и оказываем гуманитарную помощь жителям столицы, вынужденно переселенным людям, а также помогаем производить и доставлять бронежилеты в пригород Киева.
Депутат поблагодарил всех работников, добровольцев и волонтеров, которые ежедневно оказывают гуманитарную и информационную помощь жителям столицы и Киевщины.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»