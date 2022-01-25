Общественная организация и государственный фонд на базе КПИ будут развивать инновации в сфере ИТ
Оксана Левочкина, Павел Карташов, Сергей Теленик, Анатолий Бойко, Елена Халус. Фото: прессслужба ГО «Развитие IT образования»
Общественная организация «Развитие ИТ образования» и «Украинский фонд стартапов» (USF) подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.
Документ важен для дальнейшей работы по улучшению образования в Украине в ИТ-отрасли и будет способствовать реализации совместных проектов в стартап-направлении. Это партнерство — важный шаг для дальнейшей коллективной деятельности двух организаций.
«Переговоры о более плодотворном сотрудничестве между „Развитием IT образования“ и USF стартовали еще в ноябре, во время нашего совместного визита на Web Summit 2021, который состоялся в Лиссабоне. С сегодняшнего дня мы начали работать вместе как партнеры и уже готовим первый совместный ивент в нашем Хаби ФИОТ, который должен состояться в начале февраля этого года», — соучредитель ГО «Развитие ИТ образования»
Положения Меморандума также предусматривают налаживание рабочего процесса в инновационной аудитории Хабу ФИОТ КПИ и проведение ивентов с привлечением экспертов, реализацию общих идей и укрепление инновационного направления в образовании.
ГО «Развитие ИТ образования»: Даниил Полочанинов, Оксана Левочкина, Александр Ролик, Елена Халус, УФС: Павел Карташов, Мария Краснощек
«Мы стремимся сделать „Украинский фонд стартапов“ платформой, где стартап сможет получить не только финансирование, а весь комплекс возможностей и услуг — от консультаций и менторства до сотрудничества с потенциальными инвесторами. Поэтому, совместно с партнерами планируем и в дальнейшем стимулировать украинских предпринимателей начинать собственный бизнес, создавать инновационные продукты и услуги и выводить их на глобальные рынки»,— отметил Павел Карташов, директор «Украинского фонда стартапов».
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Заместитель декана ФИОТ КПИ им. Игоря Сикорского, члена ОО «Развитие IT образования» Елена Халус подчеркнула, что этот документ открывает большие возможности не только для студентов ФИОТ и КПИ, а вообще для всех студентов ИТ-специальностей, которые сейчас получают высшее образование.
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«Мы рады, что новый 2022 год начинается с такого перспективного партнерства. Этот Меморандум – важный шаг к реализации тех проектов, которые были запланированы в рамках деятельности нашей общественной организации. Мы стремимся, чтобы наша ХАБ и инновационная комната стали платформой для студентов и школьников страны»,— отметила Елена Халус.
Напомним, общественная организация «Развитие IT образования»была создана в апреле 2021 года. Главная цель организации — это устойчивое развитие IT-образования в Украине через создание лучших условий для получения высококачественного и практического образования в Украине, эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрения инновационной модели развития университетов и их подразделений, а также уменьшения оттока студентов границу.
«Украинский фонд стартапов» (USF) — государственный фонд, начатый по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссия фонда — способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях (pre-seed и seed) с целью повышения их глобальной конкурентоспособности.
Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе: компании оцениваются инвестиционных экспертов В течение 2 лет существования USF грантовое финансирование получили более 240 украинских стартапов на стадии seed или pre-seed, а общее количество финансирования составило более 6300000 долларов США.
Хаб ФИОТ, созданный на базе КПИ им. Игоря Сикорского, заработал в тестовом режиме в декабре 2021 года.
Оксана ЛЕВОЧКИНА