Общая молитва за Украину: руководители разных конфессий молились в главном храме страны
«Совместная молитва за Украину». Фото: Александр Савранский
В соборе Святой Софии Киевской состоялось межконфессиональное мероприятие «Совместная молитва за Украину».
Участие в молитве приняли Глава УГКЦ Патриарх Святослав, Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний, представитель ПЦУ архи , епископ Киевско-Житомирской епархии РКЦ в Украине Виталий Кривицкий, глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Аганесян и священник Православной Церкви Украины, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко
Фото: Вадим Кириленко
Фото: Вадим Кириленко
Совместные межконфессиональные молитвы — привычны для Софии, однако во время войны они приобретают особую символичность.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»