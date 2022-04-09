Общая молитва за Украину: руководители разных конфессий молились в главном храме страны

magictr | 09.04.2022 | Новости | Комментариев нет

«Совместная молитва за Украину». Фото: Александр Савранский

В соборе Святой Софии Киевской состоялось межконфессиональное мероприятие «Совместная молитва за Украину».

Участие в молитве приняли Глава УГКЦ Патриарх Святослав, Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний, представитель ПЦУ архи , епископ Киевско-Житомирской епархии РКЦ в Украине Виталий Кривицкий, глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Аганесян и священник Православной Церкви Украины, ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко » src=»/wp-content/uploads/2022/04/spilna-molitva-zanbspukrayinu-kerivniki-riznih-konfesij-molilisja-vnbspgolovnomu-hrami-krayini-b2f459c.jpg» alt=»Совместная молитва за&nbsp конфессий молились в главном храме страны» />

Фото: Вадим Кириленко

Совместная молитва за Украину: руководители разных конфессий молились в главном храме страны

Фото: Вадим Кириленко

Совместные межконфессиональные молитвы — привычны для Софии, однако во время войны они приобретают особую символичность.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr