Обновление парков и реконструкция спорткомплекса: что сделали в Шевченковском районе за 2021 год
Уличные площадки и зеленые зоны
Концепция пилотного проекта «Уличная площадка» предполагает создание современной спортивной инфраструктуры во дворах и местах массового отдыха. По словам главы района, в течение 2021 года была проведена инвентаризация около 200 спортивных площадок в районе, определили их состояние и необходимый предварительный объем работ для их реконструкции. При существующем финансировании в 2022 году постепенно начнется реконструкция упомянутых уличных площадок. Капремонты“ жилого фонда на условиях софинансирования — 31 объект (замена лифтов, ремонт кровель, фасадов, лестничных клеток, замена окон и т.п.)», — заметил Олег Гаряга.
В районной провели работы по благоустройству публичных пространств, скверов, парков, всего 10 объектов: Пейзажная аллея, капремонт сквера на ул. Десятинные, обновленные скверы и зеленые насаждения на ул. Прорезной, проведена реконструкция Театральной площади, осуществлен капитальный ремонт зеленой зоны на ул. Франко, отремонтирован Литовский сквер, произведен ремонт сквера на Владимирском проезде, в т.ч. фонтан, реализован Общественный проект «Сырецкий Яр», на высоком уровне обеспечено проведение мероприятий по увековечению жертв Бабьего Яра (85 лет), устроена система видеонаблюдения в Сырецком парке, обновлены зеленые зоны на проспекте Победы, 17-21
События и Общественный бюджет
В районе провели много культурных массовых мероприятий и спортивных — например, Radioday free open air, международные соревнования сноубордистов и лыжников Double Triple Snow Fest в рамках Общественного бюджета. Благодаря Общественному бюджету в течение года в целом реализовано интерактивная скала, ученические просторы в школах, восстановление спортивных и игровых зон в учебных заведениях, восстановление работы бассейна в садике, благоустройство дворика, ремонт аварийной лестницы на Татарке, сквер Татарский, робототехника для лицея и многое другое. «Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет оправдание» — считаю это выражение уместным здесь. Мы открыты к сотрудничеству и обсуждению полезных социальных проектов. В частности, провели Форум «Золотые ворота. Район современной культуры» совместно с директором Департамента культуры КГГА Яной Бариновой и депутаткой Киевсовета Евгенией Кулебой, ГО «Музей современного искусства», — подчеркнул Олег Гаряга.
Мария КАТАЕВА, «Ве »