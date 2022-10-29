Обмен пленными: Украина вернула 52 защитника
Домой вернулись защитники «Азовстали», герой с острова Змеиного и морпих, жена которого недавно вышла из плена.
Ермака. A A+ A++ События: Состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого из российского плена удалось освободить 52 украинских защитников. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
Детали и комментарии:Через освобожденных защитников — 12 бойцов Нацгвардии включая два «Азовца», 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, трое воинов ВСУ и двое гражданских. «Домой возвращаются защитники «Азовстал», защитники Мариуполя и люди, спасавшие жизнь, написал Ермак. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на «Азовстале» и молодого военного хирурга 65-го военного мобильника .Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией «Москва», а еще моряка с острова Змеиный». Глава Офиса президента также добавил, что были освобождены военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.
В ГУР Минобороны рассказали, что самому молодому из уволенных — 19 лет. «В результате обмена на родную землю вернулись солдаты и офицеры, матросы, медики. Самому младшему уволенному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему — 56 лет», — говорится в сообщении.
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Председатель квазиобразования «ДНР» Денис Пушилин заявил, что обмен пленными состоялся по формуле 50 на 50. «Украине отдаем в основном «веесушителей». Свободу получают наших 50 бойцов. Среди них семь человек. из «Донецкой Народной Республики», двое из «Луганской Народной Республики», — отметил 41-летний предатель из Макеевки.
По состоянию на 27 октября Украина провела 28 обменов пленными и освободила из плена 978 человек, 99 гражданских, заместитель министра обороны Анна Маляр обратилась к родственникам военнопленных и без вести пропавших с просьбой доверять информацию о близких только государственным уполномоченным институтам, а именно: координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 27 октября в СБУ сообщили, что фиксируют увеличение мошенников, которые пытаются нажиться на родных военнопленных, предлагая фейковые услуги по обмену, возвращению тел и телефонным разговорам. ния из плена мошенники правят до 200 тысяч гривен.