Объявили открытый архитектурный конкурс по устройству территории Бабьего Яра
Авторы трех лучших работ получат по 20 тысяч долларов. Фото: Борис Корпусенко
14 февраля начался международный открытый архитектурный конкурс на обустройство территории Бабьего Яра в Киеве.
Конкурс проводит Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр».
Задача участников — предложить идеи мастер-плана, который сформирует целостное видение Мемориального комплекса в Бабьем Яру, включающего серию музеев, артинсталляций, исследовательские центры, библиотеки, архивы и другие объекты. А также объединит все эти проекты, расположенные на участке площадью 132 гектара.
В конкурсе могут принять участие как молодые, так и признанные архитекторы со всего мира, студент , а также все, кто к этому стремится. Победители смогут доработать свои предложения вместе с командой Мемориала Холокоста «Бабий Яр».
«Авторы трех лучших работ получат по 20 тысяч долларов, а также гранты для дальнейшей разработки своих концептуальных предложений. Им будет оплачен визит в Мемориальный центр в Киеве. Конкурсом предусмотрено четыре почетных места, владельцы которых получат по 5 тысяч долларов», — отмечают в Мемориальном центре Холокоста «Бабий Яр».
В жюри вошли архитектурный куратор и глава Архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Ник Аксель, основатель и главный редактор онлайн-журнала ArchDaily Дэвид Басульто, художественный руководитель Het Nieuwe Instituut (Нидерланды) Арик Чен, архитектор и исследователь Холокоста профессор Роберт Янван Пелт и многие другие. Заявки на участие можно подавать до 15 апреля, а проекты — до 15 мая. Победителей объявят в июне 2022 года.
С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру от 70 до 100 тысяч человек. Эта трагедия стала символом «Холокоста от шаров» в Восточной Европе и символом сопротивления советской политике затирания памяти. Мемориальный центр Холокоста стремится приблизить историю Бабьего Яра и сделать ее актуальной для нынешнего и будущего поколений. Второй мировой войны, 27 января состоялась общая молитва раввинов в Бабьем Яру.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»