Обезьяна оспа уже в Украине: зафиксировано два случая заболевания. Нужно ли вакцинироваться?
В Минздраве отмечают, что обнаруженные два случая между собой не связаны. В то же время призывают население при первых признаках болезни обращаться к врачам. Какие симптомы обезьяньей оспы и существует ли лечение?
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“Обезьяна оспа похожа на обычное вирусное заболевание и чаще всего в начале имеет симптомы обычной ОРВИ: повышенная температура, боль в мышцах, головная боль, насморк. Они могут проявляться в течение пяти дней, — говорит Виктория Трухальская, педиатрина, кандидат медицинских наук. — У некоторых людей эта болезнь сразу может сопровождаться сыпью.
“Пузырьки во время обезьяньей оспы могут появляться на лице, слизистых оболочках, во рту, на половых органах или заднем проходе. Затем они могут распространиться на конечности и туловище, — добавляет Анна Балабан, врач-терапевт. — Симптомы могут сохраняться от 2 до 4 недель. Все это время человек заразен. Поэтому при первых признаках болезни необходимо обращаться в медучреждение.
— Как распространяется оспа обезьян?
● В. Трухальская:
— Она передается воздушно-капельным и контактным путям. То есть заражение может произойти из-за контакта с биологическими жидкостями инфицированного (слюна, выделения из носа) или с составом самой сыпи при повреждении пузырька. ; Также этот вирус может передаваться через кровь или половой контакт.
— Какую опасность несет эта болезнь? — Течение этой болезни происходит как достаточно интенсивный вирусный процесс. Возможны осложнения — воспаление легких, инфицирование сыпей, что в дальнейшем перерастает в заболевания кожи, поражение слизистых глаз, носа, ухудшение их функций.
— Какой метод лечения сейчас используется?
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● А. Балабан:
— Специфическое противовирусное лечение против обезьяньей оспы уже используется в Америке. В Украине же есть только симптоматическое лечение, то есть это дезинтоксикационная и жаропонижающая терапия.
— Как в Украине диагностируют эту болезнь?
● В. Трухальская:
— Для этого используют специальные ПЦР-тесты, которые государство уже закупило. Их можно сделать в большинстве поликлиник Украины, но по направлению от семейного врача.
— Можно ли вакцинироваться против оспы?
● А. Балабан:
— Сейчас в мире три вакцины против оспы обезьян, однако их производство и запасы очень ограничены. Согласно информации Минздрава, в некоторых странах уже проводится вакцинация групп риска. В Украине необходимости в вакцинации против обезьяньей оспы пока нет. Да и Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует массовую вакцинацию. Поэтому следует соблюдать простые правила: в общественных местах носить маску, избегать контактов с людьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, тщательно мыть руки, проветривать помещение.