Обезьяна оспа испугала мир. Что о ней следует знать?
Уже в 14 странах обнаружили инфицированных возбудителем этой болезни. Какие симптомы и есть ли лекарство?
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Случаи обезьяньей оспы зафиксированы в нескольких европейских странах, в частности, в Великобритании, а также в США, Канаде и Австралии. По состоянию на понедельник известно о почти 100 случаях заболевания. Еще полсотни ВОЗ расследует. В Бельгии и Великобритании уже ввели обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
— Обезьяна оспа (Monkeypox) — вирусная болезнь, — рассказывает Ольга Кобевко, врач-инфекционист. — Возбудитель (поксвирус) передается либо грызунами, либо приматами. А также от больного человека здорового воздушно-капельным, контактно-бытовым и вертикальным (от мамы – ребенку) путем. Есть предположение, что и половым тоже.
О обезьяньей оспе известно давно — с 1970 года. Вспышки этой болезни раньше фиксировались преимущественно в Африке. В Европе и других частях света болезнь не обнаруживали. Но 7 мая в Великобритании зафиксировали первый случай заболевания у пациента, который был этой весной в Нигерии. А в течение следующих двух недель обезьяна была обнаружена уже во Франции, Италии, Испании, Португалии, Швеции, Израиле, США, Канаде и Австралии. Всего в 14 странах на разных континентах. Распространение инфекции наблюдается у людей, которые не были в очагах заболевания.
— Какие симптомы обезьяньей оспы и сколько длится инкубационный период?
— Инкубационный период обычно длится от 6 до 10 дней, а иногда и до трех недель. Возбудитель обезьяньей оспы передается во время острого периода заболевания.
Первые проявления обезьяньей оспы — высокая температура, лихорадка, головная боль и в мышцах, усталость, вялость. На 3 – mdash; 5 день появляется сыпь на коже с пустулами и пузырьками, которые впоследствии трескаются. Затем формируются струпья. Иногда образуются постоянные рубцы. Высыпания сначала появляются на лице, а затем — по всему телу.
— Есть ли лекарство от этой болезни?
— Лечение обезьяньей оспы всегда симптоматично. Предусмотрена медикаментозная терапия, направленная на уменьшение признаков и проявлений болезни, для облегчения самочувствия, улучшения состояния пациента и уменьшения последствий и осложнений. Специфического лечения этой болезни не существует.
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Инфицированные обычно выздоравливают через две-три недели. В некоторых случаях течение болезни бывает тяжелым. В частности, у детей. Легкое течение болезни у тех, кто был привит вакциной против натуральной оспы. Правда, такая вакцинация проводилась только к концу 70-х годов прошлого столетия. В 1980 году представители ВОЗ официально сообщили, что натуральная оспа ликвидирована в природе с помощью вакцинации. Обезьяна оспа похожа на натуральную, но течение болезни у инфицированных значительно легче.
Да уровень летальности достигает 22 — 25% (учитывая данные исследований, ранее проводившихся в Африке). Есть высокая вероятность развития осложнений в зависимости от индивидуальных особенностей инфицированных. Может быть поражение мозга, кожи, легких.
Кстати
В 2017 году в Нигерии произошла самая большая вспышка обезьяньей оспы. Тогда зафиксировали 172 случая заболевания, 75% больных — мужчины в возрасте от 21 до 40 лет.
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