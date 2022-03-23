Обед без бед: на семи локациях Киева ежедневно кормят пожилых киевлян

magictr | 23.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Обед без бед : на семи локациях Киева ежедневно кормят пожилых киевлян

В домиках раздают горячие обеды. Фото: БФ«Жизнелюб»

Проект благотворительного фонда «Жизнелюб» в мирное время был создан для поддержки пожилых людей. Сегодня накормить горячим обедом обещают всех нуждающихся.

Домики работают каждый день, и все, кому нужна еда, могут приходить и получать горячие обеды — картошку с курицей, плов, борщ, салаты из овощей. Готовят рестораны Киева. Приходить нужно со своей тарой!

Левый берег:

1. Дарница
Адрес: вход в парк на пересечении улиц Попудренко и бульвара Труда
Время: с 14:00-15:00

2. Харьковский
Адрес: между домами 27 и 29 по улице Ревуцкого

Время: с 14:30-15:30

3. Русановка
Адрес: конец Русановской набережной, деревянный домик за шлагбаумом
Время: 14:00-16:00

Правый берег

1. Дорогожичи
Адрес: Елены Телиги, 29
Время: с 14:30-15:30

2. Голосеево
Адрес: Голосеевский проспект, 116, возле кинотеатра «Загреб».
Время: 14:00-16:00

3.Оболонь
Адрес: Оболонский проспект, 21Б, Дрим-2 (фиолетовый), вход №6, сбоку Героев Днепра, возле Сильпо
Время: 14:00-16:00.

4. Печерск
Адрес: пересечение улиц Белокур, 1 и Бастионной, 10.
Время: с 13:00-14:00.

Время раздачи может изменяться, какая и ситуация в стране!

Также благотворительный фонд ищет волонтеров для домиков. Присоединяйтесь к хорошему делу, и помогите накормить нуждающихся в киевлянах. Присоединиться.

Напомним, в столице открыли уже четыре бесплатных ресторана для пенсионеров «Паляница».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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