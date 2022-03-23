Обед без бед: на семи локациях Киева ежедневно кормят пожилых киевлян
В домиках раздают горячие обеды. Фото: БФ«Жизнелюб»
Проект благотворительного фонда «Жизнелюб» в мирное время был создан для поддержки пожилых людей. Сегодня накормить горячим обедом обещают всех нуждающихся.
Домики работают каждый день, и все, кому нужна еда, могут приходить и получать горячие обеды — картошку с курицей, плов, борщ, салаты из овощей. Готовят рестораны Киева. Приходить нужно со своей тарой!
Левый берег:
1. Дарница
Адрес: вход в парк на пересечении улиц Попудренко и бульвара Труда
Время: с 14:00-15:00
2. Харьковский
Адрес: между домами 27 и 29 по улице Ревуцкого
Время: с 14:30-15:30
3. Русановка
Адрес: конец Русановской набережной, деревянный домик за шлагбаумом
Время: 14:00-16:00
Правый берег
1. Дорогожичи
Адрес: Елены Телиги, 29
Время: с 14:30-15:30
2. Голосеево
Адрес: Голосеевский проспект, 116, возле кинотеатра «Загреб».
Время: 14:00-16:00
3.Оболонь
Адрес: Оболонский проспект, 21Б, Дрим-2 (фиолетовый), вход №6, сбоку Героев Днепра, возле Сильпо
Время: 14:00-16:00.
4. Печерск
Адрес: пересечение улиц Белокур, 1 и Бастионной, 10.
Время: с 13:00-14:00.
Время раздачи может изменяться, какая и ситуация в стране!
Также благотворительный фонд ищет волонтеров для домиков. Присоединяйтесь к хорошему делу, и помогите накормить нуждающихся в киевлянах. Присоединиться.
Напомним, в столице открыли уже четыре бесплатных ресторана для пенсионеров «Паляница».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»