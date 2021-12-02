О столичном музее сняли короткометражный фильм

magictr | 02.12.2021 | Исскуство | Комментариев нет

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О столичном музее сняли короткометражный фильм

Лента доступна для просмотра на YouTube. Фото: кадр из фильма

На основе коллекции «Музея Ивана Гончара» создали документальный фильм о ценности традиционной украинской культуры и ее современном восприятии.

Украинский режиссер Кирилл Нечмоня совместно с работниками «Музея Ивана Гончара» сняли короткометражный документальный фильм о подходе и взгляде на национальную культуру, отталкиваясь от уникальной коллекции Ивана Гончара. Лента называется «Живая традиция».

Сюжет картины разворачивается вокруг выдающегося украинского скульптора, художника, этнографа и коллекционера Ивана Гончара. Зрителям показывают редкие кадры и рассказывают, как скульптор впервые в УССР создал частный музей, обустроив его в собственном доме в 1950-х годах. Коллекция Гончара насчитывает около 7 тысяч предметов: иконы, народную одежду и 20 тысяч архивных фотографий историко-этнографического альбома «Украина и украинцы» из разных регионов нашего государства.

О столичном музее сняли короткометражный фильм< /p>Кирилл Нечмоня

Режиссер картины говорит, что общаясь с командой «Музея Ивана Гончара» и кругом людей, связанных с музеем, пытался выстроить историю для будущего фильма. Однако ключевая встреча съемок произошла спонтанно.

«Идя по музейным коридорам, я наткнулся на открытый кабинет Александра Рака и почувствовал, что здесь надо снимать. Именно во время разговора с Александром я услышал чрезвычайно важное мнение: «Сегодняшняя цивилизация должна сохранить душу человека, сохранить его природу». Думаю, что все герои этого фильма занимаются именно этим», — рассказывает режиссер фильма Кирилл Нечмоня.

Лента «Живая традиция» доступна для просмотра с конца ноября. Ее можно посмотреть на платформе YouTube.