О столичном музее сняли короткометражный фильм
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Лента доступна для просмотра на YouTube. Фото: кадр из фильма
На основе коллекции «Музея Ивана Гончара» создали документальный фильм о ценности традиционной украинской культуры и ее современном восприятии.
Украинский режиссер Кирилл Нечмоня совместно с работниками «Музея Ивана Гончара» сняли короткометражный документальный фильм о подходе и взгляде на национальную культуру, отталкиваясь от уникальной коллекции Ивана Гончара. Лента называется «Живая традиция».
Сюжет картины разворачивается вокруг выдающегося украинского скульптора, художника, этнографа и коллекционера Ивана Гончара. Зрителям показывают редкие кадры и рассказывают, как скульптор впервые в УССР создал частный музей, обустроив его в собственном доме в 1950-х годах. Коллекция Гончара насчитывает около 7 тысяч предметов: иконы, народную одежду и 20 тысяч архивных фотографий историко-этнографического альбома «Украина и украинцы» из разных регионов нашего государства.
< /p>Кирилл Нечмоня
Режиссер картины говорит, что общаясь с командой «Музея Ивана Гончара» и кругом людей, связанных с музеем, пытался выстроить историю для будущего фильма. Однако ключевая встреча съемок произошла спонтанно.
«Идя по музейным коридорам, я наткнулся на открытый кабинет Александра Рака и почувствовал, что здесь надо снимать. Именно во время разговора с Александром я услышал чрезвычайно важное мнение: «Сегодняшняя цивилизация должна сохранить душу человека, сохранить его природу». Думаю, что все герои этого фильма занимаются именно этим», — рассказывает режиссер фильма Кирилл Нечмоня.
Лента «Живая традиция» доступна для просмотра с конца ноября. Ее можно посмотреть на платформе YouTube.