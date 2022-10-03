О будущем пути речь не идет, его финал уже определен, – военная разведка
А вот вопрос грядущего россии пока остается открытым.
< strong>Событие: Отдельные представители кремля пытаются найти возможность уйти от кремлевского диктатора Владимира Путина, спасти себя и свое состояние. Вопрос будущего России остается открытым. Об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал во время интервью «УНИАН».
Детали и комментарии:«Сегодня отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске таких каналов и коммуникаций для того, чтобы обезопасить себя, свое состояние, уйти от безумного диктатора. Но, безусловно, неформальные каналы тоже существуют. Публичная политика – это очень важная составляющая, но кроме нее существует еще и закулисье. Украина использует все инструменты: и публичные, и не публичные, и закрытые, и открытые», – рассказал Андрей Юсов.
Он отметил, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской россии, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил «коллективный Путин» и действительно помешанный диктатор. С каждым новым уровнем эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри России, безусловно, будет усиливаться.
По словам Андрея Юсова, финал путина уже определен и о его будущем речь не идет, а вот вопрос будущего России остается открытым.
«Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. А вот вопрос будущего россии пока остается открытым. Или она сможет очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатать назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств», — сказал он. подытожил военную разведку Украины.
От кремлевского диктатора начинают отвращаться и его союзники за рубежом. Об этом эфире Радио НВ рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя визит путина в Самарканд, где он получил «глубочайшую травму».
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«Он ехал туда, будто к своим союзникам. Более того, российская пропаганда постоянно уверяла, что большинство человечества поддерживает россиян. Откуда они создавали это большинство? Предъявлено большинство – полтора миллиарда китайцев и полтора миллиарда индусов. Однако лидеры Китая и Индии, [Нарендра] Моде, встретили его очень холодно. Они прочитали ему такую лекцию, как учителя или профессор студенту или школьнику, который плохо учится, о том, что так не ведут себя в XXI веке», – сказал он. подчеркнул российский политолог и добавил, что на фоне этого остальные участники саммита относились к путину иначе, чем раньше, «на уровне протоколов, ритуалов».
«Даже такие постсоветские вассалы, как президенты Таджикистана и Киргизии, демонстративно Опаздывали на встречу с ним. И это было для него глубоким шоком, – отметил он и добавил. – Весь бункер наблюдал его позор в Самарканде и начал задумываться: зачем нам нужен такой пахан? Опущенный пахан уже не пахан в бандитских сообществах».
Именно поэтому, по мнению Пионтковского, вернувшись в Россию, путин изменил внешнюю политику с попыток добиться прекращения огня на попытку объявить «феечную победу». Российский политолог объясняет это тем, что пути поняли, что попытки остановить войну и выйти из конфликта с минимальными потерями приведут его к еще большим потерям статуса за рубежом и потере власти внутри страны.
Ранее унижение в Самарканде как одна из причин объявления мобилизации в России называл советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.