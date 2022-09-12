Нынешнее успешное контрнаступление ВСУ не завершит войну, – ISW
Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новый этап в октябре.
Событие:< /strong>ВСУ нанесли россии крупное оперативное поражение, отразив в стремительном контрнаступлении почти всю Харьковскую область. Возвращение Украиной Изюма положило конец перспективе достижения кремлем своих заявленных целей в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Детали и комментарии: «Потеря Изюма обрекает на срыв первоначального российского плана на этом этапе войны и гарантирует, что продвижение россиян в направлении Бахмута или вокруг Донецка не будет решающим, если оно вообще произойдет», – отмечают американские аналитики.
Они убеждены, что украинское давление на Херсон в сочетании с быстрым контрнаступлением в Харькове ставит россиян перед ужасающей дилеммой времени и пространства. Кремль, вероятно, не имеет достаточных резервных сил для завершения формирования новой оборонной линии вдоль реки Оскол.
«Благоразумие требовало бы, чтобы россия оттянула силы из других секторов боевого пространства для установления оборонительных рубежей дальше к востоку от реки Оскол, чтобы обеспечить удержание границы Луганской области или линии как можно ближе к этой границе. Но российские войска вокруг Бахмута и вблизи Донецка продолжают наступательные операции , будто не подозревая об опасности для Луганска, а в Херсоне все еще сталкиваются с атаками и угрозой новых атак на этом направлении Российский президент Владимир Путин рискует совершить обычную, но смертельную ошибку, ожидая слишком долго, чтобы предоставить подкрепление на луганскую линию, тем самым поставив под угрозу оборону Херсона или прекратив наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка без своевременного размещения войск на позиции для защиты от продолжения украинских атак в Луганске. его решение», – говорится в материале ISW.
«Быстрый украинский успех на фронте имеет серьезные последствия для общей операционной схемы россии. Большая часть сил в Украине вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонным действиям. Уже ограничено доверие развернутых войск к высшему военному руководству россии, вероятно, еще больше ухудшится», – считают в Минобороны Британии.
В то же время аналитики Института изучения войны предполагают, что нынешнее украинское контрнаступление не завершит войну.
читайте также: ВСУ совершили колоссальный прорыв на фронте, достались аж Лисичанская, но пути делает вид, будто не замечает этих <замечает>«Компания на северо-востоке Украины в конечном итоге достигнет кульминации, что позволит россиянам восстановить крепкую линию обороны и, возможно, даже провести локализованные контратаки. Чтобы завершить освобождение оккупированной территории, Украине придется начать следующие контрнаступательные операции, вероятно, несколько», — сказал он. предполагают аналитики.
Президент РФ Владимир Путин готовит новый этап войны против Украины в октябре. Таким мнением в своем Twitter поделился журналист-расследователь Христо Грозев из международной группы Bellingcat. По его словам, глава кремля приказал «Газпрому» и «Роснефти» создавать частные военные компании, чтобы усилить вооруженную агрессию против Украины.
«Он говорит, что все из-за коррупции и некомпетентности в армии. Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху приказано создать собственный ПВК для «нового этапа в октябре», – написал Грозев. покажется в войне с Украиной, поскольку это будет означать для него крах, однако окружение главы кремля, недовольное войной, на фоне успехов ВСУ может сказать ему, что время диктатора прошло и даже отстранить его от власти.