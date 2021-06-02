Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 30-летний Денис Стрипков
02.06.2021 | Новости | Комментариев нет|
В Ишимбае пропал без вести 30-летний Денис Стрипков. В воскресенье, 30 мая, он ушел из дома, но обратно так и не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: худощавый, рост около 170 см, голубые глаза, русые волосы. Информация по одежде отсутствует.
Поисками Дениса Стрипкова занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда “Отклик”. Телефоны для связи: 02 или 8 (987) 106 06 01.