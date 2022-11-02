Новым командующим Центральным военным округом РФ стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – ISW.
Его предшественник потерял должность после критики со стороны Кадырова.
Фото: ГУР МО Украины A A+ A++
< strong>Событие:Россия назначила нового командующего Центральным военным округом. Им стал 46-летний генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сменивший в должности своего предшественника Александра Лапина. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Детали и комментарии:«Несколько российских блоггеров, в том числе некоторые, появляющиеся на российском государственном телевидении, отметили, что Мордичев заменил Лапина на этом посту, но министерство обороны России официально не объявило о назначении Мордичева, а также об увольнении Лапина по состоянию на 1 ноября. Российское местное издание со ссылкой на неназванного чиновника в минобороны РФ утверждало, что Мордичев заменит Лапина на должности командующего силами «центра» в Украине лишь на время предполагаемого трехнедельного медицинского отпуска Лапина, который часто появляется в российских государственных СМИ. командующий российскими войсками в Украине генерал армии Сергей Суровикин лично назначил Мордичева на замену Лапину из-за его приверженности объективным фронтовым репортажам».
Напомним, Александр Лапин, на днях был то ли уволен, то ли отправлен в «трехнедельный отпуск» после критики председателя Чечни Рамзана Кадырова. Аналитики Института изучения войны констатируют, что в России заявляют о «теплых рабочих отношениях» «пехотинца Путина» с Мордвичевым. Из этой рокировки они делают вывод, что Кремль пытается усмирить «фракцию силовиков», которую возглавляет Кадыров и основатель ППК «Группа Вагнера» Евгений Пригожин.
«Если сообщения о назначении Мордвичева соответствуют действительности, тогда Кремль, возможно, пытается успокоить провоенное сообщество блоггеров, которое требует прозрачности и более честных отчетов. Военный блогер добавил, что у Мордвичева якобы «теплые рабочие отношения» с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, и что Кадыров Мордвичева «лучшим командиром» во время их встречи в середине марта. Таким образом, назначение Мордвичева может указывать на то, что Кремль пытается умиротворить фракцию силовиков, состоящую из Кадырова и финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина, также публично критиковала Лапина», — сказал он. делают вывод американские аналитики.
При этом они не исключают, что увольнение Лапина также могло быть рекомендацией Суровикина: и первый, и второй участвовали в июньском штурме Лисичанска и окрестностей на украинской Луганщине.
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Сообщение об освобождении Лапина от должности командующего Центральным военным округом в российских источниках появилось еще 29 октября, практически сразу после того, как Кадыров во второй раз выступил с жесткой критикой в адрес Лапина из-за провалов и поражений российской оккупационной армии на украинском Донбассе. К критике Кадырова молниеносно присоединился Пригожин.
Позже в информационное пространство был брошен месседж о том, что Лапина якобы не уволили, а отправили в трехнедельный отпуск «по состоянию здоровья». Официальных заявлений на этот счет нет до сих пор.
В конце сентября СБУ заявила об идентификации российского генерала, ответственного за уничтожение Мариуполя и массовой гибели его мирных жителей Также сообщалось, что преступный приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать «Азовсталь» отдал именно командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, тот самый, который сейчас стал преемником Лапина в командовании округом.