Новый стадион построили в одной столичной школе
Новый стадион в киевской школе. Фото Владимира Гончарова
В Дарницком районе завершили строительство стадиона в школе №62. Его открытие состоится в 2022 году.
К тому времени уберут территорию, установят столы для настольного тенниса, поставят обратно ограждение, где ездила техника, полностью подсоединят освещение, все еще раз проверят.
< Теперь школа имеет современный стадион с футбольными полями, площадками для волейбола и баскетбола, теннисными кортами, беговыми дорожками, тренажерами, полосой препятствий, трибунами— всем необходимым для качественных занятий спортом.
По словам
График работы стадиона для жителей района будет согласован после открытия с рай управлением образования и администрацией школы.
Владимир Гончаров подробно рассказал «Вечернему Киеву» о своей депутатской работе.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»