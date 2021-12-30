Новый стадион построили в одной столичной школе

magictr | 30.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Новый стадион построили в  n одной столичной школе

Новый стадион в киевской школе. Фото Владимира Гончарова

В Дарницком районе завершили строительство стадиона в школе №62. Его открытие состоится в 2022 году.

К тому времени уберут территорию, установят столы для настольного тенниса, поставят обратно ограждение, где ездила техника, полностью подсоединят освещение, все еще раз проверят.

< Теперь школа имеет современный стадион с футбольными полями, площадками для волейбола и баскетбола, теннисными кортами, беговыми дорожками, тренажерами, полосой препятствий, трибунами— всем необходимым для качественных занятий спортом.

По словам Киевсовета Владимира Гончарова, работы, запланированные в школе на 2021 год, выполнены. Он подчеркнул, что новые стадионы на территории уже давно работающих школ — это общая победа депутатов и производителей работ. До этого только вновь построенные учебные заведения могли похвастаться такими.

График работы стадиона для жителей района будет согласован после открытия с рай управлением образования и администрацией школы.

Владимир Гончаров подробно рассказал «Вечернему Киеву» о своей депутатской работе.

Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

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