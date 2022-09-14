Новый скандал с Amnesty International: организация выпустила конверты, где россиянин обнимает украинца
На позорную «акцию» AI отреагировал постпред Украины в ООН.
Фото из сообщения Сергея Кислицы в Twitter A A+ A++ < /i>
Событие: Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) снова попала в скандал. Она объявила сбор средств для российской художницы Александры Скочиленко, задержанной в Санкт-Петербурге 11 апреля 2022 года за агитацию против войны. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.
Детали и комментарии:Организация выпустила специальные конверты, на которых изображены два мужчины в цветах флагов Украины и россии, которые обнимаются. На фирменных конвертах с QR-кодом AI призывает перечислить деньги — от 15 до 45 фунтов стерлингов — якобы в помощь «узникам совести в России», чтобы «оказать давление на российское правительство». Новая «акция» международной правозащитной организации возмутила общественность не только в Украине. «Они снова возвращаются к этому. Amnesty International просто не могут удержаться от того, чтобы отождествить агрессора и жертву. Просто возьмите свои сумки и уходите. Пора увольняться Agnes Callamard (глава Amnesty International — Ред.), — заметило издание Visegrá d 24 в Twitter: «Ничего нового. Просто AI привычно отбеливает российский геноцид украинцев», — написал в Twitter немецкий политолог Сергей Сумленный.
На новый скандал отреагировал и постпред Украины в ООН Сергей Кислица, назвав в Twıtter эту «кампанию» безнравственной. «Алмазные сверла, которые использует Amnesty International, чтобы опуститься еще ниже самого низкого уровня, безжалостно сверлят дыры в каждом порядочном сердце, печатая такую безнравственную пропаганду по сбору средств. Подумайте дважды, прежде чем решить, куда пойдут ваши $¥!» Хватит бриллиантов!» — написал Кислица в Twitter.
«Amnesty International снова зашкварилась. Они там явно и упорно отождествляют убийцу и жертву. Иначе это нельзя объяснить… Ничего не имею против Саши Скочиленко. Напротив. Желаю ей свободы. Но не под этим позорным флагом, который был на застенке в освобожденной». Балаклеи Я могу воспринимать эти объятия только тогда, когда фигурка россиянина будет в цветах легиона «Свобода России», — написал в Telegram военный журналист Андрей Цаплиенко. документы на туристические визы
«Амнести считает, что мы должны встречать россиян объятиями, пока они здесь устраивают геноцид. Зацените дизайн конвертов… Ну и я думаю, что они сидят на деньгах кремля, потому что столь неосведомленными в современном мире быть просто невозможно. Не думаю, что они тупые, они сознательно это пропагандируют», — отметила в Facebook директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Напомним, в августе международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International в своем отчете обвинила Украину в нарушении правил войны, заявив, что наши военные подвергают опасности гражданское население, размещая военное технику в школах и больницах Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики отметил в Facebook, что AI использовала для подготовки скандального отчета показания людей, которые находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях. После этого позорного «исследования» уволился один из основателей организации в Швеции.