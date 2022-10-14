Новый штаб руководства войной России возглавил генерал Суровикин. Его называют «мясником»
В России принят ряд серьезных кадровых решений в высшем военном командовании. Рассказываем самое важное о новом главном среди оккупантов в Украине.
Командующим объединенной группировкой оккупационных войск в Украине назначен главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ генерал Сергей Суровикин. Ранее он руководил южной группировкой российских войск в Украине. Новым командующим восточного военного округа стал Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе. А Виктор Соколов официально заменил в должности командующего Черноморским флотом РФ Игорем Осиповым, которого сняли за потерю крейсера “Москва”.
Относительно Сергея Суровикина. Массированные ракетные удары по инфраструктуре являются “фирменным стилем” этого генерала, заявил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов. По его мнению, российский генерал, большую часть профессиональной жизни служивший в пехоте, а в 2017 году возглавивший воздушно-космические силы россии и группировки российских войск в Сирии, уверен, что с помощью ракетных ударов можно добиться “быстрых результатов” в войне.
Чем обусловлены такие кадровые решения, что известно о названных лицах?
Об этом мы расспросили Вадима Денисенко, советника министра внутренних дел, и Олега Каткова, военного эксперта, главного редактора Defense Express.
— Господа, почему Путин решил назначить Суровкина командующим войсками России в Украине?&strong>
● В. Денисенко:
— Таким образом, в кремле хотят улучшить положение россии в войне. Сергей Суровикин в 1991 году возглавлял первый мотострелковый батальон Таманской дивизии, присланный на “зачистку” во время акций протеста против ГКЧП в Москве. Тогда погибли три гражданских. По свидетельству очевидцев, одного из них лично убил капитан Суровикин.
После ГКЧП он провел девять месяцев в следственном изоляторе “Матросская тишина”. Однако был оправдан. Но его уголовная судьба имела продолжение. Суровикина судили и лишили свободы за торговлю и воровство оружия из воинской части, где он проходил службу. Год Сергей Суровикин побыл за решеткой, но и на этот раз быстро уволился и пошел на повышение. А это свидетельствует о том, что он имеет протеже.
Суровикина судили и лишили свободы за торговлю и кражу оружия из воинской части, где он проходил службу.— Основным фактором этого назначения является то, что у него у ФСБ немало компромата, учитывая его биографию. Суровикин — карьеристом, очень быстро поднялся вверх. После событий ГКЧП и выхода из СИЗО его отправили в Таджикистан в 201 мотострелковую дивизию. Там Суровикин, за пять лет поднялся от комбата до начальника штаба дивизии в 32 года и с погонами полковника. Впоследствии его назначили на должность комдива 34-й мотострелковой дивизии. За командование Суровикина дивизия начала появляться в новостях: убийства, избиения срочников, самоубийства офицеров.
После этого Суровикина перебросили в Чечню, в 2005 году, где он командовал 42-й мотострелковой дивизией. Далее была должность начштаба и замкомандарма 20-й общевойсковой армии, в 2008 году он стал ее командиром, в 2008 году. 2010 годах — начальник главной оперативной группировки генштаба РФ, в 2010 — 2012 — начштаба Центрального военного округа, в 2012 — 2013 — аналогичная должность в Южном военном округе, с 2013 года — командующий этим округом, ему присваивают звание генерал-полковника. В 2017 году Суровикин был назначен командующим группировкой войск России в Сирии на восемь месяцев, после чего получит звезду героя России. и должность главнокомандующего военно-космическими силами РФ. То есть “сухопутного” генерала назначают командовать космическими силами. Это первый такой случай в истории России.
В 2019 году его снова отправляют в Сирию, на этот раз — в четыре месяца. В 2021 году получает максимально возможное звание генерала армии в 54 года. В августе этого года стал командовать южной группировкой российских войск в Украине.
читайте также: Помогут закрыть наше небо. Испания передает Украине 4 системы ПВО Hawk — После назначения Суровикина следует ожидать изменения тактики россиян в войне? В какой-то степени — да. Хотя, когда речь идет о массовых ударах по Украине, то, без сомнения, решение принимает лично путин. Суровикин — “м’ясник”. Для достижения поставленных задач он умеет только одну — применять максимальную ракетную и огневую мощность. Это может привести к резкому увеличению жертв среди гражданского населения во время массированных обстрелов украинской территории.