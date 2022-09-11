Новый протокол для беременных: Минздрав утвердил стандарты медицинской помощи при нормальной беременности
В него входит анализ крови всего два раза в 9 месяцев, тестирование для выявления депрессии и обязательный скрининг на стрептококк.
Этот протокол разработали с учетом современных международных рекомендаций, в частности опыта поляков и австралийцев. Одно из изменений касается клинического анализа крови будущих мам. Если раньше его делали каждый месяц, то теперь по правилам — только дважды за весь период беременности: при взятии на учет, и в 28 недель.
“Большое достижение — введение обязательного скрининга на стрептококк группы В, — говорит гинекологиня Алина Главатская. — С 2016 года стали появляться данные, что этот микроорганизм может провоцировать пневмонию, менингит или сепсис у новорожденных. Заражение ребенка возникает при прохождении через родовые пути.
Поэтому было принято решение обследовать всех женщин на носительство стрептококка в сроке 35 — 37 недель, для многоплодной беременности — 32 — 34 недели. К сожалению, пока нет информации по поводу оплаты этого анализа за средства госбюджета, и, думаю, это только вопрос времени”.
Кроме того, согласно новому протоколу, врачи будут исследовать психоэмоциональное состояние женщины.
“К сожалению, ранее депрессии не уделяли должного внимания, утверждая, что это надуманная проблема, — отмечает медикиня. — Однако депрессия — реальный недуг и никто от него не застрахован. Учитывая, что в организме беременных происходят колоссальные гормональные изменения, эта категория женщин находится в зоне риска, особенно после родов.
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Итак теперь правительство ввело обязательное тестирование роженицы по Эдинбургской шкале депрессии. Это опросник, дающий четкую картину психического состояния женщины. Заполняют его при постановке на учет и обязательно — после родов”.
В новом протоколе украинкам при надежде рекомендуют уделять 150 минут в неделю физическим упражнениям. А фолиевую кислоту употреблять всю беременность — дозировка зависит от состояния роженицы.
“Вместо этого скрининг на гестационный сахарный диабет, развивающийся во время беременности, нужно проводить только путем глюкозотолерантного теста, — говорит гинекологиня. — До сих пор этот анализ могли заменять другими: просить пациенток сдать кровь на содержание сахара или определить показатель гликированного гемоглобина”.
Изменили подход к определению и лечению бессимптомной бактериурии — это увеличение количества бактерий в моче при отсутствии симптомов инфекции. Согласно международным стандартам, этот диагноз выставляется, когда выявлен рост одинакового вида бактерий в количестве более 10 в 5 степени в двух последовательных образцах, взятых с интервалом более 24 часов. До сих пор были случаи, когда даже при меньшем количестве обнаруженных бактерий сразу же назначали антибиотики. Также очень важно, чтобы антибактериальную терапию назначали семидневным курсом, а не однократно, как раньше любили наши врачи”, — добавляет Алина Главатских.