Новый «гауляйтер» Энергодара панически боится украинских партизан
Колаборант укрепил бетонными блоками гостиницу, в которой живет.
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Событие:В Энергодаре новоназначенный оккупантами «мэр» так боится местных патриотов, что превращает место своего проживания в крепость. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергоатом».
Детали и комментарии:«Страх – единственное, что осталось у кафиров и их муртадов: в Энергодаре новый гауляйтер кирпичей укрепляет свою берлогу, – отмечается в сообщении. – Бандит из «ордло» по прозвищу «кирпи», который изменил случайно пострадавшего от взрыва газа сапожника в должности гауляйтера Энергодара, очевидно, не верит в чудо признания «русского мира» энергодарцами и очень боится «случайностей. «Наложив цеглиной, «кирпич» притащила бетонные блоки для укрепления гостиницы ЗАЭС «Вставка», в которой поселился.
Напомним, недавно в Ээнергодаре местные жители взорвали самопровозглашенного мэра города андрия сапожника. Колаборант вместе с охраной направлялся к своей матери. Но только зашли в подъезд дома, как раздался взрыв. Все было настолько продумано, что кроме сапожника и его охранников больше никто не пострадал. Коллаборанта в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию. а затем перевели в Мелитополь. Рашисты сразу нашли ему замену. Новым «городским головой» назначили руслана кирпичева.
«Колаборантам в Энергодаре настолько не хватает кадров, что кафиры отправляют в наш город своих людей, ранее уже замеченных на оккупированных территориях Донецкой области, изменников Украины», – написал он в своем Telegram-канале законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
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Руслан кирпичей родом из Макеевки. Приехал в Энергодар в конце марта этого года из оккупированной Донбасса. Русский сразу назначили его заместителем сапожника «по всем финансовым, экономическим вопросам и налогам»» Но по факту приставили к нему надзирателем и одновременно консультантом по организации профессионального рэкета в Энергодаре.
«Кирпичев научил новоиспеченных коллаборантов как облагать данью местных предпринимателей и вытряхивать из них последние деньги. Очевидно, что эти средства идут не в бюджет , а сразу в кармане руководства военных РФ, которые сейчас осели в Энергодаре и Мелитополе. отмечает Дмитрий Орлов.
«Откровенно советуем, «кирпич», как можно быстрее собираться за сапожником! Кирпичи, которыми ты обложился, не спасут от газа украинских патриотов», – подписали фото в Telegram-канал «Энергоатома».