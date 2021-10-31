Новые знаки и новая разметка: с 1 ноября в Украине изменяются правила дорожного движения
Среди новых знаков – “место концентрации ДТП”, “велосипедный переезд” и “платная дорога”.
Событие: С 1 ноября вступят в силу изменения в правила дорожного движения Они предполагают появление новых дорожных знаков и разметки. Изменения обусловлены необходимостью приведения положений ПДД в соответствие с национальными стандартами Украины.
Детали и комментарии: Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте Кабмина. Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал в соцсети, какие именно изменения ждут водителей.
Появятся новые дорожные знаки — жилая зона, пешеходная дорожка, начало населенного пункта и его окончание, направления поворота, места разрешенной остановки и стоянки, запрещение движения транспортных средств, автозаправочные/электрозарядные станции, место для зарядки электромобилей, платная дорога и ее конец, островок безопасности, диагональный пешеходный переход другие.
Новая разметка вводится для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке; перед выходами из территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п. А к действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.
Новые правила дорожного движения также регламентируют передвижение велосипедистов. Теперь они будут четко знать, как должны действовать во время движения в разных ситуациях. Читайте также: В некоторых украинских городах школы переходят на дистанционное обучение. ВОЗ призывает не делать так
Среди других новшеств — водителям запрещено превышать скорость 110 км/ч, если часть дороги, отделяющей транспортные потоки противоположных направлений, не будет выделена разметкой 1.2. Для сравнения, ранее это правило касалось разметок 1.1 или 1.2, разница в них – mdash; это ширина. У первой она составляет 15 сантиметров, а у второй — 20 сантиметров, пишет “Зеркало недели”.
“КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была. Что касается велосипедистов, то административная ответственность для них также остается неизменной, а именно по ст.127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) КУоАП”, — написал Алексей Белошицкий в facebook.
По статистике полиции, в течение прошлого года на дорогах Украины погиб 3 тысячи 541 человек, еще 31 тысяча 974 человека травмировались. Главными причинами ДТП с погибшими или травмированными были: – превышение безопасной и установленной скорости движения; нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение дистанции.