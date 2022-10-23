Новые поражения Путина. Украинские защитники уничтожили 12 вражеских дронов-камикадзе, а захватчики начали стрелять друг в друга
Жизнь оккупантам ухудшил Израиль, уничтоживший ракетами в Сирии место сбора иранских беспилотников.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:23 октября подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать беспилотных летательных аппаратов «Shahed-136». Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Детали и комментарии: Россияне за эти сутки нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области.
Кроме этого, украинские защитники отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Маринка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области. Украинская авиация нанесла шесть ударов по оккупантам. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, а ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и зенитный ракетный комплекс РФ.
По данным командование, ситуация на направлениях фронта по состоянию на вечер 23 октября такова:
читайте также: «Из взвода осталось трое живых». У российских мобилизованных началась паника
— на Волынском и Полесском — без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси. В частности — с привлечением ударных БпЛА иранского производства;
— на Купянском и Лиманском враги обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
— на Бахмутском оккупанты накрыли огнем из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Озаряновка, Опросное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
— на Авдеевском и Запорожском были нанесены вражеские удары с танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Водяное, Новомихайловка, Маринка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное;
&mdas на Южнобугском решителе обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, что неподалеку с линией столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.
По информации Генштаба, у российского военного командования проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. «Да, на Херсонском направлении отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, в большинстве отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения, информируют ВСУ. Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну по осмотру. Командование не учитывает уровень их подготовленности.Таким образом российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть нередкие случаи так называемого «дружественного огня» между подразделениями противника».
Жизнь оккупантам ухудшил Израиль. Как сообщили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), израильские ракеты уничтожили логистику и оборудование, которое использовали для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Дамаска в Сирии. Согласно источникам SOHR, Израиль уничтожил место сбора иранских дронов ракетным обстрелом.