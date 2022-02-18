Новосозданным ОСМД город предоставит материальную помощь прежде всего на ремонт лифтов и крыш
Ремонт крыши. Фото: Алексей Самсонов
Депутаты Киевсовета сегодня, 17 февраля, внесли изменения в положение о предоставлении единовременной финансовой поддержки на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах вновь объединениям совладельцев многоквартирных домов.
Решение депутаты приняли с целью стимулирования совладельцев многоквартирных домов к созданию ОСМД. Стимулом станет предоставление единовременной финансовой поддержки для проведения капитального ремонта общего характера и ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации жилого фонда города.
«Необходимо обеспечить эффективное управление имуществом совладельцев многоквартирных объединений, что возможно благодаря созданию ОСМД. Поскольку тенденция домовых общин организовывать ОСМД является неустойчивой, необходимо осуществить меры, направленные на поощрение совладельцев к их созданию. В частности, одним из них является предоставление единовременной финансовой поддержки для проведения капитального ремонта на территории дома. В общем, создание ОСМД дает положительное влияние на качество жилого фонда и потенциальную возможность жителями осуществлять эффективное самоуправление»,— отметил депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский.
Средства поддержки ОСМД распределяются главным распорядителем средств в соответствии с приоритетностью введения мер по капитальному ремонту жилых домов в следующем порядке:
- капитальный ремонт лифтов;
- капитальный ремонт кровли;
- капитальный ремонт внутренних инженерных сетей;
- капитальный ремонт подъездов и лестничных клеток, замена окон и дверей в местах общего пользования на энергосберегающие и т.п.;
- капитальный ремонт входной группы.
Напомним, решение о предоставлении единовременной финансовой поддержки на проведение ремонтных работ в многоквартирных домах вновь созданным объединением владельцев многоквартирных домов Киевсовет принял в декабре прошлого года.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»