Новогодний Киев с высоты птичьего полета: в сеть выложили невероятное видео сказочной столицы
03.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Киевская городская госадминистрация выложила в сеть сказочный видеоклип столицы.
Популярные киевские локации очаровывают своей красотой в новогодне-рождественский период. А что касается возможности увидеть инстаграммные места с высоты птичьего полета.
Софийская площадь с главной елкой страны, атмосферная Контрактовая, пешеходно-велосипедный мост Кличко, катки и многие другие локации действительно восхищают красотой. Айда смотреть вместе!
Новогодне-сказочный Киев
Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с грядущими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. На своей странице в социальной сети Facebook он изложил новогодний мультфильм.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»