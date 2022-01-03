Новогодний Киев с высоты птичьего полета: в сеть выложили невероятное видео сказочной столицы

magictr | 03.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Киевская городская госадминистрация выложила в сеть сказочный видеоклип столицы.

Популярные киевские локации очаровывают своей красотой в новогодне-рождественский период. А что касается возможности увидеть инстаграммные места с высоты птичьего полета.

Софийская площадь с главной елкой страны, атмосферная Контрактовая, пешеходно-велосипедный мост Кличко, катки и многие другие локации действительно восхищают красотой. Айда смотреть вместе!

Новогодне-сказочный Киев

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с грядущими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым. На своей странице в социальной сети Facebook он изложил новогодний мультфильм.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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