Новогодние открытки и реклама в Киеве 50 лет назад
Новогодняя открытка 1984 года. Фото: архив Д. Файнштейна
За два дня до главного зимнего праздника «Вечерка» предлагает вспомнить, какие поздравительные письма покупали киевляне полвека назад и какую праздничную рекламу читали на газетах.
Материал написан на основе книги «Киев. Конспект 70-х» Станислава Цалика и архивов газеты «Вечерний Киев».
НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ
В 1970 годах ассортимент новогодних открыток в Киеве был небольшой и похож между собой. Для понимания — 90% надписи на открытках были со стандартной надписью «С Новым годом!» и только 10% отличались креативностью. Рождественских или новогодне-рождественских поздравительных открыток в СССР не было.
Чтобы купить оригинальную подарочную открытку, зимой киевляне должны буквально «охотиться» по обновлениям на почтах, в книжных магазинах и в киосках «Союзпечать».
Если удача улыбнулась, покупатель выбирал такое оформление: «Приглашаем вас на елку к нам!», «С Новогодним праздником!», «Крепкого здоровья в Новом году!» На этих трех вариантах творческие амбиции художников заканчивались. Любая новогодняя открытка 70-х годов изображала типичные сюжеты из мультфильмов: Дед Мороз, снеговик, лесные зверюшки, счастливые. дети и часы со стрелками почти в двенадцать часов.
Примеры новогодних открыток в 1970 годах. Фото слева — из сети интернет. Справа — из архива Станислава Цалика.В предновогоднем рекламном объявлении киевский почтамт призывает посетителей отправлять приветственную корреспонденцию заранее. Поскольку в УССР с 1970 года ввели автоматическую сортировку почтовых отправлений. А впоследствии и шестизначные индексы. Поэтому по почтам просил не забывать указывать на конверте индекс получателя.
А вот так на страницах нашего издания 24 декабря 1970 года Дед Мороз советовал мужчинам столичные места, где можно было приобрести женскую парфюмерию. В то же время женщинам волшебник советовал магазины с нейлоновыми рубашками и шерстяными шарфами для мужчин. 50nbsprokiv-tomu-ebd86ec.jpg» alt=»Новогодние открытки и реклама в Киеве 50 лет назад» />
Рекламное объявление киевского почтамта. Фото из коллекции издательства «ВАРТО»
Дед Мороз советует киевлянам подарки. Фото из архива «Вечернего Киева»
Также на страницах «Вечерки» киевлян информировали о широком ассортименте елочных игрушек на первом этаже ЦУМа. А столичные гастрономические магазины на страницах писали о хорошем выборе к новогоднему столу, а также о предварительном заказе на изготовление пирожных и тортов.
Киевлян призывают покупать новогодние игрушки. Фото из архива «Вечернего Киева»
Киевлян отчитываются о наличии продуктов к новогоднему столу. Фото из архива «Вечернего Киева»
В магазинах Юверлирторга на страницах нашего издания за 1958 год киевлянам предлагали приобрести красивые аксессуары— часы, браслеты, серьги, а также подвески. p>
Предложение купить ювелирные украшения. Фото из архива «Вечернего Киева» Станислав Цалик рассказывает об одном из рекламных предновогодних лотерейных билетов. Так, в Управлении государственных трудовых сберегательных касс столицы киевлян призвали принять участие в розыгрыше 23 декабря. tanbspreklama-unbspkiyevi-50nbsprokiv-tomu-356cae4.jpg» alt=»Новогодние открытки и реклама в Киеве 50 лет назад» />
Лотерейные билеты. Фото из коллекции издательства «Стоимость»
Среди призов — деньги и техника:
- 168 автомобилей марок «Москвич-412», «Жигуль», и «Запорожец ЗАЗ 966»;
- 168 мопедов «Верховина»;
- 126 телевизоров «Электрон-205»;
- 231 радиоприемников-транзисторов «Меридиан»:
- более 160 тысяч денежных выигрышей на сумму от 10 до 50 рублей.
Отметим, что Новый год начнется с длинных выходных. В первые декаде января украинцы будут шесть выходных дней.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»