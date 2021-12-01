Новогодние локации в Киеве: «Страна Святого Николая» и европейский городок на Подоле
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Новогодняя локация. Фото: «Folk Ukraine»
Основные рождественские локации в столице будут на Софиевской, Контрактовой площадях, в Владимирском проезде и в парке им.Т.Г.Шевченко.
Также во всех районах города будут установлены елки. Возле Арки рядом со стеклянным мостом на днепровских кручах пройдут специальные международные соревнования по двум зимним видам спорта, а город устроит на смотровой площадке новогоднюю локацию с елкой.
Об этом на коллегии КГГА рассказала директор Департамента культуры Яна Баринова, которая подчеркнула, что во время празднования — с 19 декабря до 19 января — в городе не будет препятствий для движения транспорта через праздничные локации, на Владимирском проезде.
Она также сообщила, что подготовка к новогодним праздникам началась еще в июне. Город использовал опыт привлечения частного бизнеса к созданию новогодних локаций, что позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, нуждающихся в других отраслях.
Тематика локации на Софиевской площади будет посвящена Рождеству Христову — с вертепом, в стилистике рождественских праздников оформят всю площадь, главную елку страны украсят 10 тысячами новогодних игрушек в красных и золотых цветах. Торговлю сувенирами и фудкортом отнесли к Владимирскому проезду. Пропорции торговли — 70% сувенирной продукции, 30% продуктовой (напитки, сэндвичи, бутерброды, лакомства).
На Контрактовой площади, кроме елки, будет большой каток и большой фуд-зона, который оформят в европейском . А в парке им. Т.Г. Шевченко разместят «Страну Святого Николая», с развлечениями для малышей.
По информации Яны Бариновой муниципальные театры подготовили на новогодне-рождественские праздники 212 спектаклей для детей, а коллективы ожидают.
На Софиевской площади начали монтировать новогоднюю елку и рассказали, какой она будет.
Екатерина НОВОРОЖНЯЯ, «Вечерний Киев»