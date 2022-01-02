Новогодние локации в Киеве: сколько просят за катки и напитки
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Главная новогодняя локация на Софиевской площади. Фото: Ольга Косова
Самые интересные новогодние городки Киева, в которых каждый может насладиться праздничной атмосферой. Все они будут работать по меньшей мере до середины января.
«Вечерний Киев» посетил главные новогодне-рождественские локации города, увидел, какие развлечения на них предлагают и сколько все это стоит.
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Софийская площадь
Основная новогодняя локация Киева предлагает много вариантов для досуга, поэтому надо учитывать, что на локации всегда много посетителей — и днем, и вечером.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работает каток — с 10:00 до 21:00 (в выходные — до 22:00). Стоимость полного билета составляет 250 грн по будням и 300 на выходных. Льготный — 200 и 250 грн соответственно. При оплате картой Visa предоставляется 50% скидка.
Рядом расположена карусель, 5-минутное катание на которой стоит 100 грн, стоимость проката для многодетных семей, участников боевых действий и пенсионеров составляет 50 грн. По площади можно прокатиться на экскурсионном поезде, билет стоит 100 грн.
На локации представлены различные стрит-фуд вкусности: хот-доги, бургеры, фалафель, вафли и т.д. Стоимость глинтвейна на всех точках фиксирована: за средний — 90 грн, за большой — 110 грн. Кофе продают от 40 грн, какао — от 70 грн. zanbspkovzanki-tanbspnapoyi-d417dda.jpg» alt=»Новогодние локации в Киеве: сколько просят за катки и напитки» />
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< h2 style="text-align:center;">Контрактовая площадь
На Контрактовой площади работает масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле». Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красным цветом.
Обустроили на праздничной локации и фотозоны — большие коньки и вертолет. У смотрового колеса установили уже узнаваемый аттракцион в виде елки. Стоимость одной поездки — 150 гривен с одного.
Рядом с аттракционами обустроили венский каток. Она, как и на Софиевской площади, имеет туннельную форму. Билет вместе с коньками одному человеку будет стоить 300 гривен. Проехаться на 6-метровой снежной горке киевлянам предлагают от 100 гривен за один спуск и 300 гривен — за пять.
На ярмарке можно приобрести крафтовые изделия: от свечи с ароматом имбирного пряника до мыла в виде мандаринки. Посетить зимний городок можно ежедневно с 12:00 до 22:00. prosjat-zanbspkovzanki-tanbspnapoyi-43e1670.jpg» alt=»Новогодние локации в Киеве: сколько просят за катки и напитки» />
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< h2 style="text-align:center;">Арка дружбы народов
На локации можно подняться на платформу второго этажа.
В этом году локацию возле арки и пешеходно-велосипедного моста, которая называется «Арка Gallery», превратили в лаунж-зону. /p>
Здесь есть скамейки и столики, расположенные в тепле. На локации много инсталляций с очагом, где можно согреться. Также спрятаться от ветра и снега можно в стилизованных юртах. По лестнице посетители могут подняться на платформу и насладиться красивыми видами города из панорамной галереи второго этажа.
Перекусить здесь можно хот-догами (100 грн) и бургерами (120 грн). Среди напитков преимущественно коктейли от 60 до 110 грн, чай и кофе от 30 грн. Также на локации периодически проходят живые выступления музыкантов.
Здесь обустроили лаунж-зону.
Посетители согреваются у костра.
Укрыться от холода можно в стилизованных юртах.
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Офис президента
Елка на площади перед Офисом президента.
На Банковой работает праздничный городок «Николай принимает друзей». Здешнюю новогоднюю елку украшают 125 игрушек, в дизайне которых были использованы рисунки детей с особыми образовательными потребностями.
На территории городка традиционно работают бесплатные каток, карусель для детей и взрослых и дом — резиденция Святого Николая. Наибольшей популярностью пользуется именно каток: несмотря на то, что ее открывают в 10 часов, «живая» очередь собирается уже в 9 часов. Время катания на одного— 40 минут. При себе нужно иметь СOVID-сертификаты.
В торговых домиках можно приобрести бургеры (155 грн), бакский чизкейк (85 грн), согреться глинтвейном (от 85 грн), кофе (от 30 грн) икакао от 65 грн).
Посетить праздничный городок можно с 10:00 до 21:00 на выходных, и до 20:00 в будние.
Бесплатный каток.
Резиденция Святого Николая.
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ВДНХ
На центральной площади «Зимней страны на ВДНХ» можно прокатиться на катке: ее сделали вокруг фонтана, внутри которого посадили маленькие елки. Кататься здесь одновременно могут до 500 человек. Стоимость безлимитного катания— 200 грн.
На территории работают Венецианская карусель, квест-аттракционы, большой луна-парк и 16-метровое колесо обзора, с которого можно максимально рассмотреть панораму ВДНХ. Стоимость взрослого билета от 90 гривен, детского от 55 гривен.
Также на ВДНХ открыли «Музей Нового года». Здесь можно услышать о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества, узнать интересные факты из истории хвойного украшения, а также главные традиции празднования. Стоимость входа— 70 грн.
На уличном фудкорте предлагают попробовать мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, пироги и блины, сладкие вафли, выпить горячего грона. или какао. При расчете картой Visa действует скидка в 10%.