Новогодние елки могут получить вторую жизнь в столице
Пункты приема новогодних деревьев работают до 31 января включительно.
Киевлянам, у которых еще стоят в квартирах елки или сосны, напоминают, что их можно сдать на переработку, а не выбрасывать в мусорник. Об этом напоминает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
«Елки и сосны перерабатываются в мульчу, которая используется для защиты других растений от промерзания и пересыхания. Так каждый может внести свой вклад в сохранение зеленых насаждений столицы. В этом году для удобства киевлян мы увеличили количество пунктов вдвое — сейчас их33, можно выбрать тот, что удобнее»,— отметил начальник управления Александр Возный.
Пункты работают до 31 января включительно , с 07:00 до 21:00 по следующим адресам.
Голосеевский район:
- просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
- парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗГ).
Дарницкий район:
- ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
- фитнес-парк «Озеро Лебедино» (возле уборной).
Деснянский район:
- ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
- парк «Молодежный»;
- парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.
Днепровский район:
- просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк у озера Тельбин (возле общественной уборной); .
Оболонский район:
- просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
- парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив д. № 2-Д на ул. Героев Сталинграда);
- парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории прилегающей к ул. Петра Панча).
Печерский район:
- ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КПУЗН).
Подольский район:
- ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
- ул. Дмитриевская, 16-А;
- просп. Правды, 72-76.
Соломенский район:
- ул. Новополевая, 95 (производственная база КП УЗН);
- сквер на ул. Мартиросяна;
- парк у кинотеатра «Тампере»;
- парк «Юность»;
- парк «Орленок».
Святошинский район:
- ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
- парк «Совки», ул. Жмеринская, 30-Г.
Шевченковский район:
- пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк «Сырецкий» (возле домика садовника);
- парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82-А) .
Также пункты приема расположены на КП «Дарницкое ЛПГ»:
- Бориспольское шоссе, 23 км;
- просп. Броварской, 2-А;
- ул. Радистов, 1-В;
- Никольское лесничество, квартал № 35;
- Броварское лесничество, квартал № 72.
Вместе с этим киевлян просят не привозить елки в зоопарк в качестве подкормки для животных. Жители зоопарка получают лучшие корма по индивидуальным рационам, тогда как интенсивное выращивание елок для дальнейшей продажи приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»