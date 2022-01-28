Новогодние елки могут получить вторую жизнь в столице

magictr | 28.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Новогодние елки могут получить друге жизнь в столице

Пункты приема новогодних деревьев работают до 31 января включительно.

Киевлянам, у которых еще стоят в квартирах елки или сосны, напоминают, что их можно сдать на переработку, а не выбрасывать в мусорник. Об этом напоминает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

«Елки и сосны перерабатываются в мульчу, которая используется для защиты других растений от промерзания и пересыхания. Так каждый может внести свой вклад в сохранение зеленых насаждений столицы. В этом году для удобства киевлян мы увеличили количество пунктов вдвое — сейчас их33, можно выбрать тот, что удобнее»,— отметил начальник управления Александр Возный.

Пункты работают до 31 января включительно , с 07:00 до 21:00 по следующим адресам.

Голосеевский район:

  • просп. Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
  • парк «Покал», Столичное шоссе (возле производственного участка УЗГ).

Дарницкий район:

  • ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
  • фитнес-парк «Озеро Лебедино» (возле уборной).

Деснянский район:

  • ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
  • парк «Молодежный»;
  • парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

Днепровский район:

  • просп. Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк у озера Тельбин (возле общественной уборной); .

Оболонский район:

  • просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
  • парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив д. № 2-Д на ул. Героев Сталинграда);
  • парк на ул. Бережанской, 10-20 (на территории прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

  • ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КПУЗН).

Подольский район:

  • ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
  • ул. Дмитриевская, 16-А;
  • просп. Правды, 72-76.

Соломенский район:

  • ул. Новополевая, 95 (производственная база КП УЗН);
  • сквер на ул. Мартиросяна;
  • парк у кинотеатра «Тампере»;
  • парк «Юность»;
  • парк «Орленок».

Святошинский район:

  • ул. Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
  • парк «Совки», ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

  • пер. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк «Сырецкий» (возле домика садовника);
  • парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82-А) .

Также пункты приема расположены на КП «Дарницкое ЛПГ»:

  • Бориспольское шоссе, 23 км;
  • просп. Броварской, 2-А;
  • ул. Радистов, 1-В;
  • Никольское лесничество, квартал № 35;
  • Броварское лесничество, квартал № 72.

Вместе с этим киевлян просят не привозить елки в зоопарк в качестве подкормки для животных. Жители зоопарка получают лучшие корма по индивидуальным рационам, тогда как интенсивное выращивание елок для дальнейшей продажи приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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