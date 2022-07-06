Новинский отказался от мандата народного депутата
Бизнесмен и экссоратник Януковича объяснил свое решение.
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Фото из сообщений Ваима Нови+ class=»fa fa-star-o»>
Событие: Бизнесмен и политик Вадим Новинский решил сложить полномочия народного депутата Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее заявление.
Детали и комментарии: «В 2019 году мне оказали доверие избиратели города Мариуполя, интересы которых я представлял в Верховной Раде Украины в течение 3 лет. Это было плодотворное время совместной работы. Вместе с городскими властями города Мариуполя мы реализовали много проектов, требовавших законодательной поддержки и слаженного взаимодействия с правительством Мариуполь стал одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни… Это настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс… Если бы не война… была сделана, уничтожена войной. Значительная часть моих избирателей вынужденно покинула родной город», — написал Вадим Новинский. Он рассказал, что после составления мандата сосредоточится на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви (МП) и восстановлению разрушенных храмов. «Уверен, что в этой практической работе смогу принести больше пользы для Украины в целом и для людей, поддержавших меня в 2019 году», — заметил Новинский. Согласно статье 5 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», для прекращения полномочия нардепа необходимо, чтобы за это проголосовало большинство конституционного состава ВРУ.
Напомним, российский предприниматель Новинский получил украинское гражданство в 2012 году указом президента Виктора Януковича. По данным Движения «Честно», в 2013 году на промежуточных выборах был избран в ВР 7 созыва по 224 избирательному округу от Севастополя как беспартийный самовыдвиженец, вступил во фракцию «Партии регионов». В январе 2014 голосовал за диктаторские законы. В 2019 году он был избран народным депутатом от прокремлевской партии «Оппозиционный блок» по 57 округу (Мариуполь Донецкой области). 12 сентября 2021 года Новинский принял участие в богослужении в русском Санкт-Петербурге, посвященном национальному герою россии, князю Александру Невскому. В прошлом году состояние Новинского оценивало в $1,4 миллиарда. 21 июня во время голосования за Стамбульскую конвенцию он был одним из 6 народных депутатов, проголосовавших «против».
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Заметим, торговый центр » «Амстор» в Кременчуге, в который попала российская ракета, и где погиб 21 человек, входил в состав холдинга Smart Urban Solutions, единственным бенефициаром которого является Вадим Новинский.