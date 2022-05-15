Новая президентша Венгрии осудила путинскую агрессию и поддержала Украину
Каталин Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза.
Событие:Новая президент Венгрии Каталин Новак во время церемонии инаугурации 14 мая заявила, что война россии против Украины ведется и против венгров, осудила путинскую агрессию и рассказала, на какие жертвы Венгрия готова идти ради мира, пишет The Guardian.
< strong>Детали и комментарии:«Эта война не наша война, но эта война ведется и против нас, миролюбивых венгров. Мы стремимся к безопасности, взаимоуважения и процветания. Мы требуем, чтобы военные преступления были расследованы и наказаны! Мы не нейтральны. Мы поддерживаем невинных жертв и правду. Как члены Европейский союз и НАТО, мы выполняем свои обязательства, и когда мы имеем право сказать «нет» решению и того требуют интересы Венгрии, мы действительно говорим «нет», — отметила она.
Каталин Новак заявила о готовности Венгрии быть посредником в переговорах.
По ее словам, Будапешт поддерживает вступление Украины в сообщество европейских стран.
«Мы готовы идти на жертвы ради мира и не мешаем нашим союзникам приносить жертвы . Но мы не согласимся на решения, требующие от венгерского народа большей жертвы, чем боль, которую такие решения причиняют российскому агрессору», — заявила глава Венгрии.
Кроме того, Каталин Новак сказала, что свой первый официальный визит совершит в Польшу. Ведь раньше отказ Венгрии направить оружие в Украину и его противодействие планируемому ЕС эмбарго на импорт российской нефти пошатнули отношения между Будапештом и Варшавой.
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«Во вторник, 17 мая, я еду в Варшаву, чтобы встретиться с президентом польского народа. Господин президент, уважаемый Анджей, благодарю вас за возможность поговорить, как подобает друзьям», – сказала Новак.
В целом, как сообщает издание Telex, новая президент Венгрии назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция относительно российского вторжения и отношения к Украине.
44-летняя Каталин Новак стала первой женщиной-президентом Венгрии, а также самым молодым президентом среди всех стран Евросоюза. Она заменила на должности ушедшего с должности Яноша Адера после завершения второго срока. Была выдвинута кандидатом от правящей партии «Фидес», которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Национальное собрание Венгрии 10 марта 2022-го избрало Новак президенткой при 137 из 193 голосов депутатов. Ранее она занимала должность заместителя главы «Фидес» и была министершей по делам семьи в правительстве Орбана.
Удастся ли Каталин Новак на деле реализовать свою позицию по отношению к Украине, покажет время. Ведь часть своих полномочий и обязанностей президент Венгрии, согласно местному законодательству, может реализовывать только при поддержке правительства. Как известно, его нынешний глава Виктор Орбан выделяется пророссийской позицией.
Напомним, на встрече послов 8 мая странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России: ограничения на импорт и транспортировку российской нефти блокировала Венгрия. А санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием. В МИД Украины отметили, что позиция Венгрии по отношению к эмбарго на нефть россии может стать первым случаем разрушения европейского единства.