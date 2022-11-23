Новая партия Зеленского: в Украине может появиться еще одна политическая сила
В политических кругах говорят, что “Слуга народа” дышит на ладан.
Скамьи президентской политсилы, как и ее фракции в парламенте, продолжают редеть. Кто-то покидает команду сам — из-за конфликтов с руководством или других причин. Кому-то указывают на дверь. На днях еще одна представительница партии власти Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что готова уйти.
Поскольку она считается человеком олигарха Коломойского, причин для такого решения искать долго не надо. Притом депутат намекнула, что оставаться в партии большого смысла нет, поскольку все равно дни партии, как говорится, сочтены — будет создана новая политсила под Зеленского.
Насколько возможно такое развитие событий? Об этом — в разговоре с политическими экспертами Петром Олещуком и Ярославом Макитрой.
— Соглашаетесь ли вы с мнением о том, что до выборов у президента будет новая партия?
● П. Олещук:
— Да. Но, по-моему, это будет не совершенно новая партия, а результат ребрендинга “Слуги народа”. Такой шаг логичен. Выборы будут проходить в совершенно других реалиях, чем это было в 2019 году, а значит, нужен новый субъект с новыми целями для участия в них. Тогда это была партия, призванная обеспечить реализацию программы перезагрузки украинской политики, то есть приход новых лиц. Теперь, после войны, ключевым вопросом будет восстановление Украины.
● Я. Макитра:
— Логика создания нового президентского проекта ясна. С партией “Слуга народа” связано немало скандалов и отрицательной информации. Президенту следует отмежеваться от этого и повысить уровень поддержки своей партии. Создание нового проекта позволит с нуля сформировать команду из людей, которые доказали свою лояльность президенту.
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— Как считаете, пойдут ли изменения в пользу партии Зеленского?
● П. Олещук:
— Ребрендинг никогда не делают просто для того, чтобы сделать. Это всегда ответ на некоторые вызовы. Возможно, такой шаг будет продиктован тем, что у президента нет полного контроля над “Слугой народа”, поскольку эта партия создавалась в сотрудничестве с определенными олигархами.
● Я. Макитра:
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— Убежден, что новый проект Зеленского будет иметь большую поддержку, чем “Слуга народа”. Посмотрите на рейтинги президента и его партии. Зеленского, по данным социологов, поддерживают более 90% украинцев, “Слугу народа” — вдвое и даже втрое меньше. Поскольку у президента есть высокая поддержка, то потенциал для роста рейтинга его нового проекта — с новыми людьми и лозунгами — есть.
Замечу, что, по Конституции, выборы должны быть назначены на последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады. Поскольку последняя парламентская гонка состоялась вне очереди — 21 июля 2019 года, а ВР приобрела полномочия 29 августа того же года, то следующие выборы должны быть 29 октября 2023 года (именно это последнее воскресенье октября приходится на пятый год полномочий), а не в 2024 году.
Как видим, ситуация нестандартная, так что, возможно, дату парламентских выборов будет устанавливать Конституционный Суд. И понятно, что они могут произойти только после отмены военного положения.