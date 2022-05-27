Ночью враг снова ударил ракетами по Днепропетровщине и обстрелял шесть областей.
Погибли 11 человек, повреждены и разрушены жилье и объекты инфраструктуры.
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Событие: Три ракетных удара по Днепропетровщине, сбитая ракета над Буковиной и вражеские обстрелы в шести областях. Такой неспокойной была минувшая ночь в Украине.
Детали и комментарии:Поздним вечером, 26 мая, во время двухчасовой воздушной тревоги, охватившей практически всю Украину, в небе над Буковиной впервые истребитель уничтожил российскую ракету. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ и глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук.
«Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам!», – написал глава области в Facebook.
По данным командования ВВС, ракету сбили около 22.30.
Сегодня утром российские кафиры ударили тремя ракетами по Днепру. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
«Тревожная ночь и беспокойное утро. Есть несколько «прилетов». Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей», – написал он в Facebook.
В то же время Валентин Резниченко не сообщил, куда попали кафиры и есть ли жертвы.
По информации местных Tegelgram-каналов, первый «прилет» произошел около 4.17 утра.< /p>
В то же время председатель областного совета Николай Лукашук добавил, что «прилеты» были и в Днепровском районе области.
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Беспокойной была ночь и на Сумщине.
«С 4.30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Буды. В половине седьмого утра окрестности села Старые Вырки Белопольской общины Сумского района обстреляли из САУ. «, – сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Обошлось без человеческих жертв и на Харьковщине. Около часа ночи в городе Люботин кафиры обстреляли школу-интернат. Образовательное заведение испытало частичные разрушения. А в Чугуеве поврежден поврежденный жилой дом.
На Луганщине кафиры круглосуточно стряхивают с улыбок видов оружия. По информации главы ОВА Сергей Гайдая, в Лисичанске обстреляли отделение полиции, по области повреждено около 50 домов. В Северодонецке в сутки разрушены 11 многоквартирных и один частный дом. В Лисичанске –ndash; 19 объектов. Семь человек погибли и один получил ранения.
На Донетчине возросла интенсивность обстрелов Авдеевки, Торецкая, Соледара, Святогорска, Райгородка и других населенных пунктов вблизи них. Погибли четыре мирных жителя.
На Николаевщина вечером в результате обстрелов села Парутино разрушен жилой дом. Ночью продолжались обстрелы Широковского общества Баштанского района. Пострадавших и повреждений, по предварительной информации, нет.
А в Херсонской области российские захватчики регулярно продолжают обстреливать оккупированные населенные пункты. Местным жителям рассказывают, будто это делают ВСУ. Стабильно тяжелой остается ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. В Калиновской, Нововоронцовской, Высокопольской, Белозерской и Великоалександровской территориальных общинах почти гуманитарная катастрофа.