Ночью враг обстрелял Николаев, Запорожье и Днепропетровщину. Девять дронов-камикадзе сбила ПВО
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилье мирных украинцев.
Событие: Около полуночи враг в очередной раз обстрелял Николаев ракетами С-300. оккупанты попали в Корабельный район города.
Детали и комментарии:«В результате обстрела разрушено складское помещение, повреждено административное здание и стоящие рядом автомобили. Также из-за ракетного удара возник пожар еще одного складского помещения», – написал в Facebook глава ОВА Виталий Ким.
Как уточнил пресс-офицер областной администрации Дмитрий Плетенчук, также повреждено помещение суда. На место обстрелов прибыли очередные караулы трех пожарно-спасательных подразделений.
«В 01:37 пожар ликвидирован на площади 200 кв. м. От огня спасены 10 автомобилей, расположенных рядом со складами. Три находившихся в помещении транспортных средства уничтожены, еще 10 рядом расположенных повреждены», – сообщили в территориальном подразделении ГСЧС.
Ночью россияне снова били по Никопольскому району Днепропетровщины.
«Градами» и тяжелой артиллерией терроризировали Никопольскую, Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую территориальные общины, – сообщил в Facebook глава ОВА Валентин Резниченко. – Прошло без пострадавших. В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач».
Также он добавил, что наша ПВО сбила в Никопольском районе восемь 8 вражеских дронов-камикадзе. Еще один иранский «Шахид» сбили над Львовщиной. Разрушений и пострадавших нет. Читайте также: Минус 730 оккупантов и много техники. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки <Нычей ночью рашисты также атаковали дронами-камикадзе Запорожья. Один из них повредил общественное здание. Предварительно пострадавших среди людей нет.
«Путинские террористы попали тремя ракетами по селу в Запорожском районе. Повреждения получили частные дома и учебное заведение», – сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
В течение суток оккупанты снова обстреливали населенные пункты Купянского, Изюмского и Чугуевского районов Харьковщины.
«В Купянске в результате обстрела горела пристройка к жилому дому. Также возник пожар на крыше админздания фермерского хозяйства, – написал в Facebook председатель ОВА Олег Синегубов – Около полуночи в Савинской общине оккупанты попали в частный дом. открытой территории, к счастью, без жертв».
«Вчера российские террористы нанесли шесть ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще одна – в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов», – сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.