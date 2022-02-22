Ночью в Шевченковском районе стреляли из гранатомета в юридическую фирму
Ночи в Шевченковском районе стреляли из гранатомета в юридическую фирму. Фото: Виктории Гребень
В результате выстрела из гранатомета повреждены окна здания. Никто не пострадал.
Сегодня ночью, 22 февраля в столичную полицию поступила информация о том, что на улице Дегтяревской, в здании, где на одном из этажей , раздался взрыв. На место происшествия срочно прибыли следователи, оперативники и взрывотехники.
Специалисты выяснили, что выстрел произведен из гранатомета (РПГ-26). В результате взрыва повреждены окна в кабинетах и фасад помещения. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к данному преступлению. Следствие рассматривает несколько версий совершенного, основная из которых — профессиональная деятельность адвокатов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье — хулиганство. Лицам, которые могут быть причастны к преступлению, грозит заключение на срок от трех до семи лет.
Следует отметить, РПГ-26— гранатомет одноразового применения, предназначенный для борьбы с танцами, боевыми машинами, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными объектами противника. Кроме того, реактивная противотанковая граната может применяться для уничтожения живой силы противника, находящегося в укрытиях, а также сооружениях. Начальная скорость гранаты— 144 м/с.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»