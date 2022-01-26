Ночью столицу от снега убирали 355 единиц техники: фото
Дорожники работали всю ночь. Фото: Киевавтодор
С вечера 25 января в Киеве начался снег, который ночью периодически заметал дороги и тротуары.
Дорожная служба столицы начала обработку дорог и тротуаров раньше времени — до начала снегопада. Нанесение реагентов и уборка снега продолжалась в течение всей ночи. tehniki-foto-031ed78.jpg» alt=»Ночью столицу от снега убирали 355 единиц техники: фото» />
Тротуары и переходы убирали 30 бригад
Как сообщили в Киевавтодоре, в общей сложности 5 Узкие тротуары, лестницы, пешеходные переходы чистили 191 работник в составе 30 бригад. -pribirali-355nbspodinic-tehniki-foto-793dd02.jpg» alt=»Ночью столицу от снега убирали 355 единиц техники: фото» />
Дорожники были готовы к снегопаду
Всего дорожники имеют 458 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств. -tehniki-foto-48f8839.jpg» alt=»Ночью столицу от снега убирали 355 единиц техники: фото» />
Сегодня, 26 января, в Киеве ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем от 0 до 2 градусов мороза.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»