Ночью россияне накрывали огнем Никополь четыре раза, атаковали «Градами» и дроном-камикадзе.
Какой была оборонительная ситуация в других регионах Украины?
Событие: Ночью враг обстрелял шесть областей Украины. Кривой Рог до сих пор приходит в себя от ракетных ударов.
Детали и комментарии: Ночью рашисты пять раз обстреляли Никопольский район. Выпустили около 50 ракет из «Градов». В Марганецком обществе повреждена линия электропередач. Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали «Градами» и дроном-камикаде. Повреждены из 10 частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия.
«Всю ночь боролись с последствиями вечернего ракетного удара, — сообщил в Facebook глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. В Кривом Роге укротили воду, которая разлилась после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, россияне били ракетами» «Кинжал» и «Искандер». Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров. На эту минуту его удалось снизить на 40 сантиметров, и он продолжает падать. Спасатели и аварийные службы продолжают работу» .
В результате семи ракетных ударов в городе подтоплены 112 частных домов и усадеб, повреждены несколько водоводов. В Софиевской общине без воды почти 5 000 человек.
Как отметили аналитики из Института изучения войны, по гидротехнической инфраструктуре Днепропетровщины враги избивали не просто так. Они делали это для того, чтобы препятствовать предстоящим операциям ВСУ на реке Ингулец.
Также ночью оккупанты попали по одному из объектов инфраструктуры Запорожья. Разрушения подверглась электроподстанции, в результате чего объект обесточен, вылетели стекла в окнах помещения. За сутки в Запорожском направлении враг обстрелял 19 населенных пунктов, зафиксировано 37 разрушений.
Также враг нанес очередной удар по Харькову. Около полуночи зафиксировано попадание российской ракеты в лесополосу в Киевском районе.
«За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковщины вдоль линии столкновения. В результате обстрела в Волчанске повреждены пять домов, – сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. По данным центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе взорвался на мини и получил ранение 54-летний мужчина».
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В Луганской области вдоль линии столкновения ситуация продолжает оставаться сложной. За ночь – ndash; семь минометных и 11 артобстрелов. Четыре раза россияне применяли РСЗО и дважды танки.
«Около полуночи россияне разрушили многоэтажку в Бахмуте. По предварительной информации, под завалами может находиться четыре человека, — сообщил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. В Торецке россияне попали в больницу, ранили одного человека, повили В Светлодарской общине ночь прошла громко.Русские обстреливали Одрадовку и станцию Майорск.Также были прилеты по Северску – известно о поврежденных частных домах, В Мирнограде оккупанты попали в шахту – ранили одного человека. боеприпасами из «Смерчей».
В общей сложности в области повреждены пять многоэтажек, семь частных жилых домов, помещения ТЭС, 10 гаражей, два гражданских автомобиля, линия электропередач За минувшие сутки на Донетчине двое погибших и 13 раненых гражданских.
Ночью раздавались взрывы в окрестностях Николаева, враг наносил удары по селам Шевченко и Мешково-Погорелово. Также враги попали ракетами по инфраструктурному объекту в селе Черноморка. Утром зафиксированы обстрелы окрестностей села Новоалександровка.
Россияне устроили по мирным жителям Херсона, чтобы обвинить Украину.
«О провокации свидетельствуют анализ места происшествия и скорость, с которой их пропагандисты прибыли на место трагедии. «, – написал в Telegram первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.