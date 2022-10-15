Ночью рашисты выпустили по Запорожью 10 ракет, а в Никополь прилетело более полусотни вражеских снарядов
На Николаевщине спасатели завершили поисковую операцию. В результате ракетного удара погибли 8 человек. 10 ракет >
Фото: Нацполиция A A+ A++
Событие: Российские оккупанты этой ночью в очередной раз атаковали Запорожье. Сначала –ndash; дронами-камикадзе, а затем – ракетами. Есть разрушение объектов инфраструктуры. Только чудом никто из людей не пострадал.
Детали и комментарии:После полуночи на городом появились иранские беспилотными, а затем раздались взрывы.
«Ночью – четыре авиаудара дронами, к утру – еще 10 ракет С300. Враг продолжает системный террор нашей области, – написал в Telegram глава областной военной администрации Александр Старух.– В результате атаки БПЛА Shahed-136 разрушений подверглись объекты инфраструктуры.Секретарь городского совета Анатолий Куртев добавил, что в результате утренних ракетных обстрелов; потерпели разрушения объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
«Взрывной волной поврежден 21 многоквартирный дом, 15 домов частного сектора, учебное заведение и автостоянка. Коммунальные службы уже начинают работать и устранять последствия прилетов. Слава Богу, пострадавших нет», – сообщил он в Telegram.
По данным полиции, за прошедшие сутки в Запорожской области поступило 60 сообщений о разрушенных домах мирных жителей. Оккупанты били артиллерией и РСЗО по всей территории региона. Больше разрушений зафиксировано на Пологовском и Запорожском направлениях. Также огневой атаки подверглись жители Васильевского района. Горячее вчера было и в Камышувасиу. Залповые удары получили более трех десятков жилых домов. В результате на шести улицах поселка разрушены дома мирных жителей, повреждены автомобили и территории домовладений.
Российские оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину. Готили из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии по Никопольскому, Марганецкому и Красногригоревскому общинам.
«В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести, – напил в Facebook председатель ОВА Валентин Резниченко. – В городе повреждено более 10 многоэтажных и частных домов , транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов. В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждения получили промышленное предприятие и дома». Испания передает Украине 4 системы ПВО Hawk
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что ночью оккупанты пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе. В частности, три были сбиты над Криворожским, а два –; над Никопольским районом. Люди не пострадали.
По информации ГУ ГСЧС в Николаевской области, спасатели завершили поисковую операцию под завалами жилого дома, куда попала российская ракета ночью, 13 октября. Вчера они получили тело последнего погибшего. В общей сложности из-под завалов дома деблокированы тела шестерых погибших. Всего в результате российской атаки погибли семь жителей дома и один спасатель, дежуривший на челночной станции.
За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов.
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«В Волчанске поврежден частный дом, в Изюме – недействующий магазин, также частичные разрушения потерпели нежилые и хозяйственные сооружения, возникли пожары, – сообщил в Facebook председатель ОВА Олег Синегубов. – В результате вражеских обстрелов в приграничной общине Харьковского района -летний мирный житель, в Купянском районе 74-летний мужчина госпитализирован с ранением. В Чугуевском районе 65-летний мужчина получил тяжелые ранения, наехав автомобилем на вражескую мину». За сутки россияне убили двоих и ранили шестерых мирных жителей Донбасса. Кроме того, в Лимане были обнаружены тела еще шести гражданских, убитых рашистами во время оккупации.
Российские захватчики утром атаковали ракетами Киевщину. Удар пришелся по одной из общин. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
«Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв», – отметил он в Telegram.