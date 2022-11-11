Ночью оккупанты обстреляли жилой микрорайон Николаева. Пока известно о пяти погибших
Британская разведка сообщила, почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины.
< strong>Событие:Ночью российские оккупанты снова обстреляли Николаев, Днепропетровщину, Харьковщину и Винницкую область. Повреждены жилье, объекты гражданской и критической инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди населения.
Детали и комментарии:«Около трех ночи рашисты ударили по Николаеву предварительно из зенитно-реактивной системы С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего разрушены все пять этажей одного из подъездов. Сейчас известно о двух погибших, также два человека ранены. Кроме того, повреждения получили жилые дома, которые расположены рядом», – написал в Telegram глава ОВА Виталий Ким. Впоследствии он добавил, что по состоянию на 09:30 из-под завалов жилого дома спасатели изъяли тела пятерых погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.
На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он назвал ракетную атаку на Николаев циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте.
«Россия не прекращает свою мерзкую тактику. А мы не прекращаем нашу борьбу. Оккупанты ответят за каждое преступление против Украины и украинцев», – написал глава государства в Telegram.
Вчера ориентировочно после 16:00 под вражескими обстрелами была Шевченковская община Николаевщины. Попадание зафиксировано по открытой территории. А около 20 часов враг наносил удары по территории Мишково-Погореловской общины. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры. Ночью оккупанты били по селам Березнеговатской общины, которые находятся на линии разграничения. К счастью обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковщины, расположенные вдоль государственной границы с РФ и линией столкновения. В частности, из минометов, реактивной и ствольной артиллерии враг вел огонь по городам и селам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.
«По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением полученным накануне. Сегодня утром у села Погоновка Изюмского района на мини взорвался работал трактор, которых работал в поле. Он получил ранение», – сообщил в Facebook председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Этой ночью рашисты снова попали в объект критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. На месте работают спасательные службы. Воздушная тревога в области продолжалась в период 02:21 – 03:55. «оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину, – сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко. – Под обстрелами оказались Марганецкая, Никопольская и Мировская общины.» прилетели более 50 снарядов из российских «Градов» и тяжелой артиллерии. Повреждены колледж и жилье. Прошло без пострадавших».
Целью российских обстрелов Украины является сломать моральный дух населения. Поэтому Россия придает приоритет ударам по гражданской инфраструктуре над военными целями. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российские удары по производству и передаче электроэнергии оказывают влияние на гражданское население Украины, влияют на такие важные функции, как здравоохранение и отопление.
< "Сохраняющаяся приоритет критической национальной инфраструктуры над военными целями ясно указывает на намерение России нанести удар по нравственному духу гражданского населения", – уверены в минобороны Британии.