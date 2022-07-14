Ночью оккупанты обстреляли Харьков, ударили по Николаеву, Донбассу и Днепропетровщине.
Враг целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных украинцев.
Событие:< /strong>Этой ночью и утром российские оккупанты обстреляли пять регионов Украины. Есть жертвы среди мирного населения. Об этом говорится в утренней сводке голов областных военных администраций.
Детали и комментарии: Сегодня утром враг нанес массовый ракетный удар по Николаеву. По словам главы областной военной администрации Виталия Кима, россияне выпустили девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Повреждены два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры.
Как уточнил на своем Telegram-канал, мэр Николаева Александр Сенкевич, частичные разрушения получили отель «Николаев» и ТРЦ напротив него. В КП «Николаевэлектротранс» сообщили, что повреждены 18 городских троллейбусов.
Также ночью и утром подверглись обстрелам Широковская община. Россияне попали преимущественно за пределами населенных пунктов, в результате чего горели поля с зерновыми, повреждена водонапорная башня. Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения. Ночью оккупанты обстреляли Баштанку, в результате чего разрушены жилые дома и погибший.
Ночью и под утро под вражеским огнем оказался Криворожский район на Днепропетровщине.
«Ударили по селу Большая Костромка и окрестностях Зеленодольска. В Великой Костромке без пострадавших. Другие детали относительно последствий уточняются», – отметил председатель ОВА Валентин Резниченко.
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По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ночью оккупанты снова нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Основянскому районам областного центра.
«Повреждены объекты транспортной инфраструктуры, частное предприятие, разрушено 3-этажное здание и автомобили. Спасатели ликвидировали пожары. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, — отметил в Telegram глава области. В течение минувших суток враг хаотично обстреливал мирное население. Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов Разрушены частные дома, хозяйственные постройки, уничтожены автомобили В Изюмском районе обстрелами оккупантов повреждена критическая инфраструктура, горела крыша распределительного пункта электросетей одного из лечебных учреждений. района».
«По населенным пунктам на границе Луганщины и Донетчины враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, применяются системы залпового огня. Из-за небольших населенных пунктов россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь к Бахму. видят перед собой. Сейчас они ведут наступление в направлении Верхнекамянского, боевые действия продолжаются», — сказал он. отмечает в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Россияне нанесли три ракетных авиаудара в Константиновке, по два – по два. в Нью-Йорке и Краматорске. Во время обстрелов Славянска и Авдиики повреждены важные для области промышленные объекты. «Зевс Керамика» и Авдеевский коксохимический завод. Ночью и утром – ; зафиксированы прилеты по Краматорску: виды оружия и количество жертв уточняется. За сутки по области погибли три жителя и пятеро получили ранения.
В результате боевых действий на Херсонщине многие населенные пункты оказались на грани уничтожения. С каждым днем от взрывов и обстрелов страдают все больше мирных людей, на минах подрывается скот, рушится уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и леса.