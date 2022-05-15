Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской и Сумской областях, обстреляли из артиллерии Харьковщину и Днепропетровщину.
По Львовщине били из Черного моря. Две крылатые ракеты удалось сбить.
Фото: страница в Facebook Дмитрия Живицкого A A+ A++
Событие: 15 мая на рассвете на Львовщине раздалось несколько взрывов. По данным областной военной администрации кафиры нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры края.
Детали и комментарии:Воздушная тревога во Львовской области продолжалась с 3.07 по 5.22 утра. Именно в этот период жители региона слышали звуки, напоминавшие взрывы. Об этом написал ряд Тelegram-каналов со ссылкой на слова очевидцев.
Всего прозвучало шесть взрывов. Мэр Новояворовска Владимир Мацелюх записал короткое видеообращение, в котором просил жителей сохранять спокойствие и ждать официальную информацию.
В 8 утра глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал в Facebook, что российские кафиры нанесли ракетный удар в объект военной инфраструктуры.
«Около 04.30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется», – отметил глава области.
Воздушное командование «Запад» уточнило, что ракеты были запущены из акватории Черного моря: «Рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подводных лодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного команд 'Запад'' уничтожены две крылатые ракеты кафиров».
Добавим, что до сегодняшнего ракетного удара на Львовщине воздушных тревог не было в течение недели.
«Это нам оценки за Евровидение. Скорее все, бункерная моль так бесится за победу Украины в песенном конкурсе», – так отреагировали социальные сети на ракетные обстрелы области.
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Беспокойной была прошлая ночь и в других регионах. Почти по всей Украине звучала воздушная тревога.
«Около 22 вечера ракетный удар по окрестностям села Шпилевка, Сумского района. Враги нанесли немало разрушений домохозяйствам. Около 2 ночи ракетным ударом из самолета враг нанес значительные разрушения инфраструктуре Шосткинского района», – написал в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Ночью взрывы прогремели на Харьковщине. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
«Враг продолжает наносить удары по области. В частности, пострадал снова город Чугуев, там, к сожалению, два человека получили ранения, один из них — это 15-летний ребенок», – рассказал глава области.
На Днепропетровщине оккупанты в полночь из «Ураганов» обстреляли пограничные территории Широковской общины в Криворожском районе.
«Поцеловали между селами. Никто не пострадал», – отметил глава ОВА Валентин Резниченко.