Ночью кафиры обстреляли восемь областей, есть разрушения и жертвы среди мирного населения
Вблизи Кривого Рога враг применял запрещенные кассетные и фосфорные боеприпасы.
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Событие:Неспокойной была ночь в восьми регионах Украины. Оккупанты наносили ракетные удары с самолетов и артиллерии. Есть жертвы. Об этом говорится в утреннем отчете глав областных военных администраций.
Детали и комментарии: Ночью россияне дважды обстреляли из самолетов Черниговщину, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.
< >«Сегодня ночью по городу Новгород-Северский москальская мразота нанесла несколько авиаударов по объектам критической инфраструктуры. Попали в школу-интернат и обычную школу. Повреждены и другие административные здания и частные дома. Есть погибшие и раненые. Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики», – написал он в Facebook.
Всю ночь кафиры били по линии столкновения на Криворожском направлении. Враг применял запрещенные международными конвенциями кассетные и фосфорные боеприпасы. Об этом сообщил в Telegram глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
Утром решисты обстреляли из «Ураганов» Большую Костромку и Зеленодольск на Днепропетровщине. Произошло это в семь утра, когда люди шли на работу, сообщил председатель областного совета Николай Лукашук. ;ектов энергетической инфраструктуры. В результате этого один гражданский мужчина погиб, еще один получил ранения. Масштабы разрушений с‘выясняются», – написал он в Facebook.
В Полтавской области после ракетного удара произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
«Прилет» в Карловской общине по объекту инфраструктуры. Спасатели тушат пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», – отметил он в Telegram.
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В Харьковской области кафиры совершили авианалет на село Новый Мерчик, Богодуховского района. Один человек получил серьезные ранения и ожоги. В результате вечерних обстрелов Лозовской общины погиб один человек, сообщил мэр города Сергей Зеленский.
«Вся свободная Луганщина под плотным огнем оккупантов. В течение суток рашисты системно расстреливали населенные пункты области. Они продолжают «выжигать землю», более 20 жилых домов повреждены. Имеем наибольшие разрушения в Северодонецке – девять многоэтажек. Еще три дома с разрушениями. два – в Горном, пять – в Врубовке, четыре – в Камышевасе, три – в Тошковке. Цель рашистов – полный контроль над Рубежным и захват Северодонецка», – написал глава ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
На Донетчине утром зафиксирован обстрел Светлодарска, попадание в многоэтажный дом. Ночью и с утра продолжались артиллерийские обстрелы Авдеевки и Очеретинской тергромады. В результате – повреждение и возгорание частных домов.
В Херсонской области оккупанты из «Градов» обстреляли села Калиновской, Великоалександровской тергромад. Повреждены дома. В результате обстрелов и взрывов в области пылают леса. По предварительной информации, площадь пожаров составляет около 8 сотен гектаров.
На Николаевщине зафиксирован обстрел села Нововасиловка, в результате чего произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены дома жителей Березнеговатской общины. Ранена одна женщина. В четыре утра были обстрелы Широковской общины. К счастью, без жертв.
«В результате вражеской обстрела сгорели три дома и хозяйственные постройки в городке Камышеваха. В Ореховые спасатели сдерживали три пожара — из-за российских атак пламени я охватил дома мирных жителей. Очередной пожар . в Гуляйполе, произошедшей в результате нападения России, также ликвидировали специалисты ГСЧС», – сообщает Запорожская ОВА. Накануне в этой же общине в результате вражеских обстрелов потерпели разрушения 60 домов.