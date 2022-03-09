Ночь в Киеве прошла спокойно: работает вся инфраструктура и медицинская отрасль
Киев — столица Украины. Фото: из открытых источников
Ночь против 8 марта в Киеве прошла спокойно. В городе работают магазины, аптеки, зоомагазины.
Также есть связь, работает вся коммунальная инфраструктура и медицинская отрасль. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Транспорт работает с 8:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам — как наземный транспорт, так и метрополитен. Всю информацию ищите на сайте КГГА. На сегодняшний день многие работники, работающие в транспортной отрасли, задействованы в защите столицы. Поэтому хочу поблагодарить за эту работу и вклад, которые они делают в защиту и обеспечение города транспортными услугами!» — подчеркнул Николай Поворозник.
Левый и правый берег будут соединять два моста — это Дарницкий и Северный. !» — призвал первый заместитель главы КГГА.
В столице работает вся инфраструктура. Работники коммунального сектора поддерживают работу теплосетей, водоотводов и т.п. В городе есть электричество, работает связь.
В Киеве возобновили работу стоматологические кабинеты, оказывающие неотложную помощь. Информацию об их работе также можно найти на сайте КГГА.
«В боевом режиме работают все больницы — они обеспечены всем необходимым, чтобы оказывать помощь как жителям и раненым», — рассказал Николай Поворозник.
Кроме того, в Киеве продолжает работать Гуманитарный штаб. Сейчас для его работы необходимы логистические партнеры и водители со своим транспортом грузоподъемностью от 1 тонны. Николай Поворозник призвал всех, кто имеет такую возможность, откликнуться на сайте Гуманитарного штаба.
«И напоследок. Сегодня 8 марта — Международный день борьбы за права женщин и международный мир. С праздником вас — наши защитницы! На передовой, и тех, кто прикрывает тыл. Вы — наше вдохновение! Итого к победе! Слава Украине!» — сказал Николай Поворозник.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»