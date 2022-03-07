Ночь в Киеве прошла спокойно, ЖКХ-услуги предоставляются в обычном объеме
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал о ситуации в столице на утро.
Ночь против 7 марта в столице прошла спокойно. После завершения комендантского часа, открылись продовольственные магазины, аптеки и зоомагазины, начал работать наземный коммунальный транспорт и метрополитен. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Транспорт работает на отдельных маршрутах в сокращенном составе. Вся информация о маршрутах будет обнародоваться на официальном портале Киева. Город обеспечен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. «Спасибо коммунальным службам за серьезную работу по обезвреживанию порывов сетей, налаживанию работы всей инфраструктуры. Хочу, чтобы мы все ценили их работу» — подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.
Николай Поворозник отметил работу волонтеров, которые уже 10 дней работают на логистических хабах и обеспечивают город продуктами, медикаментами, горючим и т.д. .
Кроме того, с сегодняшнего дня, с 7 марта, заработали музыкальные фонтаны на Майдане Незалежности. Ежедневно в 7:00 и 12:00 здесь будет исполняться гимн Украины. Поворозник подчеркнул, что это очень важно для нашего боевого духа, чтобы приблизить победу.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»