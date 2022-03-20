Ночь против 20 марта в Киеве прошла относительно спокойно
Утро в столице. 25 день войны
По завершении комендантского часа город продлевает жить в режиме военного времени.
Работает инфраструктура города, коммунальщики транспортники, медики и спасатели. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные и зоомагазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы и другие заведения. Возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки. Всю информацию можно узнать на сайтах городских властей и в приложении «Киев цифровой».
«Хочу поздравить всех коммунальщиков столицы с профессиональным праздником! Спасибо вам за работу! Мирного неба нам всем над головой»,— отметил Николай Поворозник.
Для сопряжения левого и правого берега сегодня будут работать Северный и Дарницкий мосты. Традиционно к водителям обращаются с просьбой пропускать без очереди машины «скорой» и автомобили с гуманитарным грузом.
Первый заместитель председателя КГГА напомнил, что в столице продолжает работать гуманитарный штаб, который накапливает запасы продовольствия и обеспечивает медикаментами и продуктами первой необходимости одиноких людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, одиноких матерей с маленькими детьми.
Также Киев передает гуманитарную помощь городам, пострадавшим от врага — как ближайшим городкам, так и большим городам. В частности, это продукты питания, лекарства и одежда.
«Друзья! Прошу всех быть максимально осторожными! Призываю не выходить из дома без необходимости. Не нарушать правила комендантского часа. Не пренебрегать сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» — подчеркнул Николай Поворозник.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»